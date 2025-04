Resultado da enquete do BBB 25 revela rejeição de participante favorita na reta final do reality

O resultado da enquete do Diário do Nordeste desta sexta-feira (18) sobre o futuro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25 mostra uma disputa bastante acirrada entre ao menos dois participantes.

O levantamento - que serve de esquenta para a berlinda oficial de domingo - aponta que Vitória Strada poderá ser a próxima eliminada do reality show, com 40,5% dos votos. Mais de 6 mil usuários opinaram na pesquisa até as 19h desta sexta.

Veja também Zoeira Renata cai no choro e lamenta não ter ganhado última prova no BBB 25: 'Me frustra'

Logo depois da atriz vem João Pedro, que aparece com 36,6% da preferência dos leitores para ser eliminado do programa. Já Renata Saldanha, a terceira emparedada, tem somente 23,2% de rejeição na enquete do Diário do Nordeste.

Legenda: Esta enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com com a vitória de Guilherme na Prova do Finalista na noite de quinta-feira (17), com os participantes restantes oficialmente no paredão, no caso João Pedro, Renata e Vitória Strada.