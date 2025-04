Isis Valverde compartilha foto em família com marido, Marcus Buaiz, filho e enteados

Isis Valverde, de 38 anos, abriu o álbum cheio de momentos momentos que está curtindo em família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (17), ela exibiu alguns dos registros em um “dump” (série de fotos) em seu perfil do Instagram.

A coleção mostra momentos de trabalho, com o filho, Rael Valverde, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com o modelo André Resende, com os pets e, claro, com o maridão, o empresário Marcus Buaiz, de 45.

Mas o clique que mais chamou a atenção mostra toda a formação da nova família. A atriz aparece abraçada ao marido, em um cenário ao ar livre. Ao redor deles, está a criançada: além de Rael, os enteados, José Marcus Buaiz, 13, e João Francisco Buaiz, 10, filhos de Marcus com a ex-esposa, a cantora Wanessa Camargo.

Veja também Zoeira Lexa lança canção em homenagem à filha Sofia; ouça "Você E Eu" Zoeira UFRJ diz que Gracyanne Barbosa não se formou em Direito na instituição: 'É fake'

"Pela minha agenda", escreveu Isis na legenda do post, em inglês. "Nós", disse Buaiz, acrescentando um emoji de coração, ao compartilhar a publicação em seus stories.

Casados desde dezembro do ano passado, Isis e Marcus realizam uma festa de arromba para celebrar a união no próximo dia 03 de maio.

Veja também Zoeira Web pede desclassificação de Guilherme de prova do finalista do BBB 25; entenda motivo

Definitivamente um dos eventos do ano, a celebração deve acontecer em Jarinu, no interior de São Paulo. De acordo com a Quem, que teve acesso à lista de presentes, os pombinhos querem ganhar itens que variam entre R$ 197 a até R$ 42 mil.

“Queridos amigos e familiares, vocês são parte essencial da nossa jornada, e é com muita alegria que convidamos vocês para tornar esse dia ainda mais especial! Cada detalhe da cerimônia e da festa foi pensado com amor, para que vivamos juntos momentos inesquecíveis. Mal podemos esperar para celebrar ao lado de pessoas tão queridas! Com todo nosso afeto, Isis e Marcus”, diz o casal no texto impresso no convite.

>> Acesse nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das principais notícias.