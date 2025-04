Gentili rebate acusação de falta de apoio a Juliana Oliveira em denúncia contra Otávio Mesquita

Danilo Gentili quebrou o silêncio e se manifestou publicamente sobre as declarações de Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do “The Noite”, que acusou ele e a equipe de não terem a apoiado suposto abuso por parte de Otávio Mesquita. Na última quarta-feira, ele publicou um vídeo com mais de 45 minutos de duração no Instagram.

Gentili diz que conta a versão de como enxergou a história. Para ele, a saída de Juliana do programa noturno do SBT se deu porque a ex-assistente não estava feliz. “Ela começou a ver que poderia fazer mais coisas. Depois de 10 anos de programa, você fica de saco cheio mesmo. Se tem outro motivo, inclusive, desconheço", disse.

De acordo com o apresentador, a linha cronológica de Juliana tem incoerências. "Ela ignora alguns fatos da linha do tempo que fazem toda diferença na narrativa que ela está contando".

Danilo diz ainda que é injusta a acusação de falta de apoio pelos colegas do SBT, e que foi ela quem não quis fazer uma denúncia formal à Polícia ou ao compliance da emissora. “Em nenhum momento eu questionei se aquilo foi um abuso ou não foi. Eu falei que estamos na trincheira e somos da mesma equipe. 'Vem comigo e eu vou denunciar ele na Polícia'".

Ele explica também que sempre achou Otávio "mala" e "chato", e que, mesmo não vendo na cena denunciada um crime sexual, com a denúncia, proibiu Mesquita de participar do programa.

A ex-assistente do “The Noite” rebateu o vídeo do apresentador, com um novo posicionamento um dia depois. Para Juliana, o programa só apoiou sua decisão após a repercussão nacional do assédio cometido por Marcius Melhem a Dani Calabresa, em 2020. Ela conta que, na época, recusou a ajuda por medo de ser demitida ou má-interpretada.

O medo da profissional foi confirmado por um telefonema gravado por Gentilli, e que ele mesmo mostrou no vídeo publicado na quarta. A gravação desmente a versão de Otavio, de que o episódio se tratou de uma “brincadeira combinada previamente”.

Em março deste ano, Juliana entregou uma representação ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP), afirmando que foi vítima de “atos libidinosos com emprego de força física” por parte de Mesquita, diante de mais de uma centena de pessoas no estúdio e com ampla repercussão do vídeo nas redes sociais.

