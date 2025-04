Gostou de 'Ransom Canyon'? Confira produções parecidas com o sucesso da Netflix

Mal a primeira temporada de "Ransom Canyon" foi disponibilizada na Netflix, com 10 episódios entrando no catálogo da plataforma na última quinta-feira (17), para o público do streaming logo colocar a produção entre as dez mais vistas, mostrando o interesse dos consumidores por séries parecidas.

A história conta o dia a dia de três famílias de fazendeiros que vivem no Texas, no sul dos Estados Unidos, e que passam a competir pelo controle das terras. No velho oeste americano, porém, o tom da rotina é atravessado por desafios emocionais, segredos do passado, conflitos familiares e dramas fortes do meio rural.

A série é baseada em um livro de mesmo nome escrito por Jodi Thomas, e é protagonizada por Josh Duhamel e Minka Kelly, e conta no elenco com nomes como Jack Schumacher e Lizzy Greene. A Netflix ainda não confirmou se uma segunda temporada será produzida.

Para os fãs de um bom romance rural, o Diário do Nordeste preparou uma lista com cinco séries parecidas com Ransom Canyon para você aproveitar. Confira:

Veja também Zoeira Quinta temporada de The Chosen deve chegar ao streaming em junho; veja detalhes Verso Último episódio da segunda temporada do anime Solo Leveling é lançado neste sábado (29); veja detalhes

Além da Margem (Outer Range)

Uma mistura de disputas familiares com ficção científica, esta produção conta a história de Royal Abbott (Josh Brolin) surpreendido com um grande buraco vazio que aparece em sua propriedade em Wyoming, no meio-oeste dos EUA.

Ele precisa lidar com a questão ao lado da família, ao mesmo tempo em que disputa terras com os Tillersons, principais rivais dos Abbotts, bem como o sumiço da nora e a chegada da misteriosa Autumn (Imogen Poots). Está disponível em duas temporadas no Prime Video.

Legenda: Cena da série Outer Range (Além da Margem) Foto: Prime Video/Reprodução

Yellowstone

Um dos principais fenômenos atuais do gênero de faroeste do drama familiar, a produção acompanha a luta de uma família do interior de Montana contra a reforma da propriedade rural. Os Dutton são comandados pelo patriarca John (Kevin Costner) e donos de um grande latifúndio na região.

Em meio à especulação imobiliária crescente, esta série de época tem cinco temporadas disponibilizadas na Netflix e no Paramount+ e vai mostrar como a família luta para resistir com as terras, além de enfrentar comunidades indígenas que reivindicam parte do território.

A série rendeu dois spin-offs, 1883 e 1923, que voltam no tempo e contam a saga da família em séculos diferentes. A primeira está disponível na Netflix e a segunda apenas no Paramount+.

Legenda: Foto de divulgação da série Yellowstone Foto: Paramount+/Divulgação

Longmire (O Xerife)

Por trás de uma casca rude e astuta, Walt Longmire (Robert Taylor) esconde uma profundidade de dor e sofrimento tratada na terapia após a morte da esposa um ano antes. O fio condutor da história começa quando, após muita insistência, a filha dele, Cady (Cassidy Freeman), o convence a buscar o gosto pela vida.

Com ajuda da deputada Vic (Katee Sackhoff), Longmire vai voltar a se dedicar ao trabalho, e se apegando também aos amigos, vai, pouco a pouco, reconstruindo a sua vida, pessoal e profissionalmente.

Tem as seis temporadas disponíveis no Prime Video.

Legenda: Longmire, série sobre drama rural disponível no Prime Video Foto: Divulgação

Godless

Em meio às paisagens tradicionais do faroeste americano do Novo México está Frank Griffin (Jeff Daniels), que inicia uma caçada contra Roy Goode (Jack O'Connell), antigo parceiro e atual inimigo mortal.

Essa busca reserva ao destino de Griffin a chegada à pequena cidade de La Belle. O local tem uma curiosidade: é formado somente por mulheres após um desastre de mineração.

Os sete episódios da primeira e única temporada estão na Netflix.

Legenda: Godless, da Netflix Foto: Netflix/Divulgação

Cangaço Novo

A produção brasileira entra na lista mostrando a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário cearense que leva uma vida para lá de infeliz em São Paulo. Sem lembrar do seu passado como criança, ele descobre inesperadamente uma família no sertão do Ceará.

Após a morte do pai desconhecido e ao saber que tem duas irmãs, ele retorna para o interior cearense e encontra admiradores do pai e como vivem as irmãs. Em meio ao estranhamento com um mundo totalmente novo, ele vai aprender a lidar com a vida neste novo faroeste brasileiro.

A primeira temporada está inteiramente no Prime Video, com oito episódios.