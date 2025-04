Enquete BBB: quem você quer que esteja fora da final do reality?

A vitória de Guilherme na Prova do Finalista, que o consagrou como o primeiro integrante da grande final do Big Brother Brasil 25, foi oficialmente confirmada por Tadeu Schmidt na noite desta sexta-feira (18).

Com esse resultado, o último paredão da temporada foi formado para decidir quem deixa a competição no domingo (20). Os participantes João Pedro, Renata e Vitória agora estão na berlinda.

O último — ou a última — a sair neste paredão ficará de fora da grande final, que será disputada na próxima terça-feira (22). Os outros dois se juntam a Guilherme para o público escolher o 25º campeão do Big Brother Brasil.

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com com a vitória de Guilherme na Prova do Finalista na noite de quinta-feira (17), com os participantes restantes oficialmente no paredão, no caso João Pedro, Renata e Vitória Strada.