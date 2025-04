Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de abril

Hoje o Sol inicia sua jornada por Touro, inaugurando uma temporada que valoriza os prazeres simples, a consistência e a construção de algo duradouro. É hora de desacelerar e agir com propósito, como quem planta uma semente sabendo que vai colher mais adiante.



Touro, signo de terra e qualidade fixa, nos ensina sobre a importância de insistir com firmeza naquilo que realmente tem valor. É um tempo de nutrir a segurança, o corpo e as raízes.



A conversa entre Marte e Netuno pode trazer à tona um desejo profundo, uma vontade verdadeira que estava encoberta pela correria ou pelas expectativas alheias. Você pode perceber, de forma sutil e ao mesmo tempo poderosa, o que realmente te move.



Conselho do dia:

Insista no que importa. Mas antes, descubra o que realmente importa pra você.

Signo de Áries hoje

Com o Sol saindo do seu signo, é tempo de amadurecer o impulso e começar a materializar suas ideias. Hoje você pode perceber que algumas vontades ficaram pelo caminho — e tudo bem. O dia favorece uma ação mais suave, conectada com o que tem propósito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.