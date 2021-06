Faustão recebe alta e deixa hospital após infecção urinária

O apresentador Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira (15). Faustão havia sido internado na unidade de saúde por conta de uma infecção urinária, e permaneceu no local para observação da medicação intravenosa.

Domingão do Faustão

Ainda na tarde desta terça (15), segundo a colunista Cristina Padiglione, ele deve se reunir com a equipe do 'Domingão do Faustão' para receber prévia do programa.

Normalmente gravado às sextas, a atração televisiva deve trazer mais uma rodada do quadro 'Super Dança dos Famosos' no domingo (20).

Substituição no comando

Após a internação de Fausto Silva, as gravações do 'Domingão' foram suspensas devido à impossibilidade de gravação. Pela primeira vez em 32 anos, uma pessoa foi designada a ocupar o lugar de Faustão: Tiago Leifert.

Durante os momentos no palco, o jornalista, que comanda o Big Brother Brasil, falou sobre a ausência de Fausto e pediu pela recuperação do apresentador.

Saída de Faustão

Ainda que tenha sido substituído temporariamente, a saída de Faustão da Rede Globo já foi acertada. O apresentador assinou contrato com a Band, emissora onde deve apresentar novo programa, ainda sem horário ou dia da semana estabelecidos.

As especulações são de que Luciano Huck, que comanda o 'Caldeirão do Huck' há cerca de 20 anos, seja realocado no horário do apresentador, mas em um formato completamente novo.