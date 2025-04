Relembre cinco personagens que morreram na versão antiga de 'Vale Tudo'

Se o roteiro de morte do remake de "Vale Tudo" seguir a obra original, os telespectadores vão acompanhar o falecimento de cinco personagens. Na versão da novela de 1988, as mortes na narrativa acontecem pelos mais diversos motivos.

Salvador morre por derrame cerebral

Legenda: Personagem Salvador, interpretado por Sebastião Vasconcelos, é um dos que morre nos primeiros capítulos da novela Foto: Reprodução/TV Globo

Tanto na primeira versão quanto no remake, Salvador (Sebastião Vasconcelos) — avô da personagem Maria de Fátima — morre após ter uma forte discussão com a neta sobre honestidade. Ela pede e discute com ele para facilitar a passagem de produtos importados pelo posto da Receita Federal em que ele trabalha. Ele não aceita e briga com a neta. Cenas depois, o homem morre vítima de derrame cerebral.

Rubinho morte por infarto

Legenda: Rubinho é internado após sofrer infarto, mas não resiste Foto: Reprodução/TV Globo

Na novela original, em 1988, Rubinho teve um fim trágico. Na ocasião, ele flagra a filha num resort e, ao se aproximar, a jovem finge que não o conhecia. A atitude deixa o músico abalado e ele sente uma dor no peito. Na narrativa, o fato acontece próximo a uma viagem dele. Maria de Fátima chega a pedir desculpas, mas em vão. Fumante inveterado, ele infarta durante um voo para Nova York, onde faria um show. Ele chega a ser socorrido, mas morre no hospital.

Laudelino morre após um ano de casamento

Legenda: Laudelino era interpretado pelo ator Ivan de Albuquerque em 'Vale Tudo' Foto: Reprodução/TV Globo

O empresário Laudelino (Ivan de Albuquerque), marido da personagem da Aldeíde (Lilia Cabral), morre após sofrer um infarto em Portugal. Eles vivem um ano juntos na Europa e acaba morrendo após o problema de coração. Com o falecimento, Aldeíde retorna ao Brasil onde vai viver da fortuna deixada de herança a ela.

Ainda não se sabe se o personagem irá existir no remake e se ele irá morrer da mesma forma.

Cecília morre em acidente de carro

Legenda: Carro da personagem Cecília teve freios cortados e colidiu em outro veículo Foto: Reprodução/TV Globo

Na versão original de "Vale Tudo", Cecília morreu em um acidente de carro. A tragédia serviu para a novela discutir os direitos de casais homoafetivos nos casos de morte. Marco Aurélio (Reginaldo Faria), irmão da vítima, fez de tudo para que Laís não tivesse acesso aos bens da companheira.(Lala Deheinzelin)

Diretor artístico do remake, Paulo Silvestrini explicou que a personagem deve seguir viva no remake até o final. "Foi um desejo logo no início da Manuela [Dias, autora da versão] de que ela não morresse. E eu fiquei bem feliz, porque vamos poder aproveitar a Maeve por mais tempo. Sou muito fã do trabalho dela", afirmou o profissional, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Odete Roitman é morta por engano

Legenda: Odete foi morta por disparos feitos por Leila Foto: Reprodução/TV Globo

A personagem Odete Roitman, originalmente interpretada por Beatriz Segall, morreu no fim da novela, o que gerou uma comoção nacional para descobrir quem foi responsável pelo crime. Apenas no último capítulo, foi revelado que Leila (Cássia Kis) matou Odete a tiros, mas sem ter a real intenção. Ela achava que estava atirando em Fátima (Gloria Pires), que estava tendo um caso com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

Na atual versão de "Vale Tudo", o papel de Leila caberá a Carolina Dieckmann. A atriz, porém, já foi avisada que a jornada da personagem pode tomar rumos múltiplos, segundo o jornal O Globo.