Marcos Mion é contratado pela Globo e deve substituir Luciano Huck aos sábados, diz colunista

O apresentador Marcos Mion é o novo contratado da Rede Globo e deve substituir Luciano Huck aos sábados na emissora. A informação foi publicada inicialmente pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7.

As informações são de que ele já assume o 'Caldeirão' a partir do dia 4 de setembro, um dia antes da estreia de Luciano Huck no Domingão.

O anúncio, inclusive, ocorre três meses após Mion ser anunciado como novo contratado da Netflix. Demitido da TV Record ainda no início deste ano, ele teria sido especulado como favorito à apresentação do 'No Limite', mas perdeu a vaga para André Marques.

Até o momento, a Globo e a assessoria de Marcos Mion não se manifestaram sobre o caso. Entretanto, um comunicado oficial, segundo a coluna Notícias da TV, do UOL, deve ser lançado nas próximas horas.

Contrato com a Netflix

Mion havia anunciado o contrato com a plataforma de streaming Netflix ainda em abril deste ano. Até então, ele havia sido selecionado para apresentação de realities e desenvolvimento de documentários.

Ainda conforme a coluna de Flávio Ricco, os profissionais da área artística, de programação e comercial já estão trabalhando para associar o nome de Mion ao 'Caldeirão'.