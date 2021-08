Angélica homenageia Luciano Huck em último 'Caldeirão' com apresentador

A TV Globo exibiu, neste sábado (28), o último "Caldeirão" gravado com a participação de Luciano Huck. O apresentador deixará o sábado para comandar o "Domingão com Huck". No Instagram, Angélica homenageou o marido com "textão".

"Hoje vai ao ar o último 'Caldeirão do Huck'! Que ciclo lindo meu amor Luciano Huck viveu. Você fez história com uma equipe impecável, dedicada e talentosa. Gratidão por ter participado um pouco disso tudo. Que venha o novo desafio! Sei que você fará com competência, dedicação, amor e respeito ao público que te acompanha", escreveu Angélica.

Legenda: Apresentador falou de um fim de ciclo na carreira e começo de outro, em depoimento no último "Caldeirão" Foto: Reprodução/TV Globo

Logo no início do programa deste sábado, a TV exibiu a abertura do primeiro programa do apresentador. Em seguida, foi transmitido um depoimento de Luciano Huck.

"Esse ciclo que se abriu em 8 de abril de 2000 e se encerra agora, dia 28 de agosto de 2021, foi um ciclo maravilhoso. A gente coloca um ponto final com a sensação de missão cumprida e de muita felicidade", declarou Luciano Huck.