'Domingão com Huck': veja quais artistas estarão na quarta edição do 'Show dos Famosos'

A quarta edição do Show dos Famosos, que vai estrear no dia 5 de setembro na Globo com o novo Domingão, comandado por Luciano Huck, está com o elenco definido.

Nesta sexta-feira (27), o site oficial do programa divulgou quem serão as celebridades a tentar imitar estrelas da música ao longo da temporada.

Serão três grupos na disputa, sendo que cada um deles se apresenta em uma semana para avaliação dos jurados, ainda não confirmados.

Grupo A

Fiuk

Gloria Groove

Margareth Menezes

Grupo B

Thiago Arancam

Vitor Kley

Wanessa Camargo

Grupo C

Diego Hypolito

Mariana Rios

Robson Nunes

Mudanças

O elenco da quarta temporada perdeu alguns dos nomes anunciados em 2020, quando o quadro acabou não ocorrendo por causa do fechamento dos estúdios Globo devido à pandemia de coronavírus. Entre os que saíram estão Alexandre Pires, Barbara Fialho, Cleo, Diogo Vilela e Lexa.

Desse grupo inicial, se mantiveram Margareth Menezes, Thiago Arancam e Vitor Kley. Por outro lado, o quadro ganhou um integrante a mais, passando de 8 para 9 participantes.

Edições anteriores

Sucesso de público, o Show dos Famosos teve entre seus campeões em anos anteriores o ator Ícaro Silva (2017) e o sambista Mumuzinho (2018). Em 2019, na terceira e mais recente edição, houve um empate entre Ludmilla e Di Ferrero.

Atrações 'Domingão com Huck'

Além do Show dos Famosos, o Domingão com Huck terá episódios inéditos do "Quem Quer Ser um Milionário?", que ele trouxe consigo do Caldeirão do Huck. Também haverá matérias especiais gravadas por todo o país.