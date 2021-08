"A mais bonita que já vi na vida", diz Luan Santana sobre mansão de Luciano Huck

A mansão do apresentador Luciano Huck, da TV Globo, parece ter impressionado o cantor Luan Santana. Em entrevista ao Flow podcast, o artista deu detalhes do imóvel, que fica no Morro do João, no Rio de Janeiro, e disse ter sido o mais bonito que já viu.

Mansão de Huck

"A casa mais bonita que já vi na minha vida é a do Luciano. Incrível. Isso eu falo para ele. Entrei na sala assim, tinha um helicóptero estacionado, em cima da churrasqueira. Grande. Um jardim incrível. O carrinho de golfe andando no meio da floresta. Tem uma floresta dentro da casa", disse ele na entrevista.

Ainda na conversa, Santana disse não ter certeza quais lugares exatamente estava vendo da mansão. "Não sei se é a Pedra da Gávea, mas é uma puta pedra bonita assim, o povo pulando de asa-delta. O mar aqui, a casa linda, o gramado, o helicóptero. Meu Deus. Loucura", comentou.

'Visitando o passado'

O assunto sobre a mansão do apresentador surgiu após conversa em que o cantor relembrou sua participação no quadro "Visitando o Passado", do Caldeirão do Huck. Luan Santana disse ter sido pego de surpresa pela produção do programa.

"Eles reconstruíram a casa da minha avó de um jeito tão perfeito que beirou o absurdo, de me deixar louco. Na hora que eu entrei... Imagina? Você está no Luciano Huck cantando. Aí ele fala: "Entra naquela porta ali". Você vai andando, é um caminho de céu, com uma música emocionante", detalha.

"Na hora que entrei, estava dentro da casa da minha avó. De repente, eu estava no Rio de Janeiro e depois na casa da minha avó. Minhas pernas tremeram. É muito estranha essa sensação. É inexplicável", conclui Luan.