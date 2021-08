Taís Araújo comete gafe na TV ao esquecer divórcio de Fernanda Souza e Thiaguinho; veja

A atriz Taís Araújo chamou atenção do público na noite de terça-feira (11), após cometer gafe durante participação como jurada na estreia do 'The Masked Singer Brasil', novo reality da TV Globo. Ela afirmou que Fernanda Souza era loucamente apaixonada por Thiaguinho, separados desde 2019.

O momento aconteceu durante as tentativas dos jurados para adivinhar quais os famosos por trás da fantasia de girassol, um dos personagens da atração televisiva. Veja:

Uma das dicas dadas por Ivete Sangalo, apresentadora do programa, foi que a pessoa disfarçada era "loucamente apaixonada" por Thiaguinho.

Vergonha

De cara, Thaís começou a citar o nome de Fernanda Souza, mas logo se deu conta do erro ao lembrar do divórcio do casal.

"Fernanda Sou... Ah não, Fernanda é ex-mulher do Thiaguinho, meu Deus", disse a atriz, se envergonhando quase imediatamente. Taís levou as mãos ao rosto e os jurados riram da situação.

Foto: reprodução/Twitter

Nas redes sociais, o perfil do programa também resolveu brincar com a situação. "A minha energia é 100% da Taís dando gafe e se escondendo atrás da bancada!", diz a publicação.

Estreia e eliminação

A primeira temporada do 'The Masked Singer Brasil' estreou na última terça-feira (11), com apresentação de Ivete Sangalo e quatro jurados: Taís Araújo, Edu Sterblitch, Simone e Rodrigo Lombardi.

O primeiro eliminado foi o cantor Sidney Magal, que estava fantasiado de 'Dogão'.