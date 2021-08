'The Masked Singer', novo reality com Ivete Sangalo, estreia nesta terça (10); veja detalhes

Artistas, atletas e outros famosos no palco disputando para decidir a melhor voz. Tudo isso enquanto se disfarçam através de fantasias irreconhecíveis. Essa é a fórmula do reality show 'The Masked Singer', que ganha estreia nesta terça-feira (10), na TV Globo, às 22h35, com comando da cantora Ivete Sangalo.

"É um programa que faz com que você saia do lugar comum", explica, inicialmente, a baiana, escolhida para comandar o projeto. Ao todo 12 pessoas já conhecidas do público são colocadas em disputa, fazendo apresentações novas apresentações musicais a cada semana. O rosto de cada um deles, no entanto, só é visto pelo público quando os jurados escolhem quem será o eliminado da vez.

Rodrigo Lombardi, Simone, Edu Sterblitch e Taís Araújo estão no júri responsável pela decisão a cada programa. Sem saber da identidade dos que se apresentam, eles devem escolher quem mostra o rosto após definir o pior no palco. Poucas dicas e estratégias para enganar o público são alguns dos ingredientes dessa temporada.

Legenda: Edu Sterblitch, Simone, Rodrigo Lombardi e Taís Araújo fazem parte do júri do programa Foto: Globo/Fernanda Tiné

"É um misto de emoções mesmo. Temos pistas o tempo todo no programa, queremos saber o tempo todo quem são eles e quando eles tiram a máscara queremos que eles continuem no programa", revela Ivete. A artista e os demais integrantes do programa concederam entrevista coletiva dias antes da estreia para divulgar o novo formato.

Os personagens do 'The Masked Singer Brasil' são: Arara, Coqueiro, Monstro, Astronauta, Boi-Bumbá, Girassol, Jacaré, Unicórnio, Gata Espelhada, Onça Pintada, Brigadeiro e Dogão.

Vindo de fora

Televisionado em mais de 40 países, o 'The Masked Singer' ganha formato brasileiro pela primeira vez. Segundo Ivete, o planejamento para torná-lo realidade já é algo antigo, algo que a encantou desde o início. Convidada diretamente para a apresentação, a cantora explica que desde então já havia começado a estudar o programa.

"Eu sou cantora, atriz, dubladora e acho que o ponto de partida foi saber que o programa queria me ter. Fiquei muito feliz porque já conhecia o programa e me ative exclusivamente às apresentações dos personagens. Não quis ver como eram os apresentadores dos outros países", relata.

Questionada sobre se seria fácil reconhecer as vozes no palco, Ivete conta que as dicas devem ajudar o público, mas cada apresentação deve ser um show à parte.

"A gente ouve, mas a gente vê, se atende a um espetáculo porque tem um luxo na apresentação que encanta. Por mais que tenha a voz, tem todos esses sentidos envolvidos, a surpresa é muito grande", diz ao falar sobre as expectativas relacionadas ao sucesso.

Supresa dos jurados

Assim como Ivete, os jurados da atração também não sabem a identidade dos participantes. Para Taís Araújo, por exemplo, esse é um dos fatores principais para garantir a diversão de quem assiste.

"Só temos um comprometimento que é se divertir. Nesse momento de uma situação tão triste no nosso país, que vem se arrastando há tantos meses, é bom poder passar isso para os telespectadores", opina.

Já Simone lembra de como a eliminação e poder ver o rosto de quem está de saída é uma das partes mais engraçadas. "Quando a pessoa se mostra para sair que eu fico: 'ô amigo, num queria eliminar você não, me desculpe'", comenta aos risos.

Enquanto isso, Ivete aponta o que deve ser o melhor oferecimento do programa nas terças à noite. "A surpresa é um show à parte do programa. Você vai ficar brincando com a sua família em casa. Tem essa revelação, a nossa reação que é muito engraçada, junto da plateia", promete.

'The Masked Singer Brasil'

Direção: supervisão artística de Adriano Ricco (Globo) e direção artística de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil )

