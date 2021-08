Priscilla Alcantara é apontada como unicórnio do 'The Masked Singer Brasil'; Dogão é Sidney Magal

Na estreia do novo reality da TV Globo, o "The Masked Singer Brasil", onde famosos soltam a voz disfarçados, a cantora Priscilla Alcantara já foi apontada como o rosto por trás do personagem Unicórnio. A pessoa mascarada foi a primeira se apresentar nesta terça-feira (10).

O Unicórnio cantou a música "Shallow" de Lady Gaga. "Eu vivia entre duendes e fadas. Por isso, eu amo tudo que é colorido. Vocês me conheceram quando eu era criança, mas como diz a Sandy, eu cresci e agora sou mulher", disse o personagem, dando uma dica de sua identidade.

Além de Priscilla Alcantara, os jurados apontaram Manu Gavassi e Wanessa Camargo como nomes possíveis. Nas redes sociais, internautas afirmaram ter certeza que se trata de Priscila.

VEJA A APRESENTAÇÃO DO UNICÓRNIO:

"Cara é a Priscila Alcântara sim! Impossível confundir esses agudos!", escreveu um usuário. "Não sei quem é ninguém, exceto o unicórnio que é a Priscila Alcântara", publicou outro.

Unicórnio x Arara

Por ora, a identidade do Unicórnio não será revelada, pois ele avançou para a próxima fase após vencer o duelo com a Arara, que cantou "K.O" de Pabllo Vittar, e ainda foi escolhido pelo painel de julgadores como a melhor voz da noite entre todos os vencedores.

"Eu já voei por tantos lugares que você nem imagina. Alemanha, Austrália... até Canadá. Já que e para voar, tem que ser com estilo. Mas as pessoas me reconhecem mesmo é no nosso continente", disse a Arara como sua primeira dica.

Após a apresentação, os jurados apontaram quatro opções para a identidade da ave: Sheron Menezes, Carol Dieckman, Ize Scamparini e Eliane Giardini.

Astronauta x Coqueiro

O segundo duelo da noite foi entre Astronauta e Coqueiro, que foi o vencedor com mais votos da plateia.

O Astronauta cantou "Get Lucky" de Daft Punk. A dica 1 foi: "Passei por muitos planetas antes de chegar aqui. Eu fiz a terra requebrar, o humano dançar, monstro cantar e bicho gargalhar. Para mim, o mais importante é todo mundo aproveitar o dia".

Como palpite da identidade, os juradores apontaram os nomes de Babu Santana, Tiago Abravanel, Alex Escobar e Liniker.

Já o Coqueiro cantou "Atrasadinha" de Felipe Araújo. A dica 1 foi: "Quando o coco cai, eu jogo e ele sai quicando para a água". Adamastor Pitaco, Eri Johnson, Ary Fontoura e André Marques foram os palpites.

Dogão x Girassol

O terceiro e último duelo foi protagonizado por Dogão e Girassol, que foi quem venceu os votos da plateia. Dogão cantou "Sai da Minha Aba", de Alexandre Pires.

"Eu posso até ter sido inventado em outro lugar do planeta, mas todo mundo sabe que a versão brasileira é a mais gostosa. Eu quero mostrar que esse corpinho aqui pode mexer com o coração dos jurados quando me ouvirem cantar", foi a primeira dica de Dogão.

Os palpites foram Anderson Leonardo, Márcio Canuto, Marcio Garcia, Tiago Leifert.

Com uma apresentação de "Here Comes The Sun", dos Beatles, o Girassol deu a dica de que estava "Pronta para florescer e arrasar no jardim. Sou bastante alerta, adoro bater papo, dar risada, relaxar...Só não consigo relaxar com as coisas espalhadas, aí o tempo fecha. Já fiz novela, série, filme e adoro televisão".

Jurados escolheram como possíveis candidatos Rosamaria Murtinho, Sandra de Sá e Paulo Miklos.

Sidney Magal é desmascarado

Arara, Astronauta e Dogão, os três perdedores dos primeiros duelos do reality, passaram pelo painel de jurados para tentar se salvar e ir para a próxima rodada.

Rodrigo Lombardi, Simone, Edu Sterblitch, Taís Araújo salvaram Arara e Astronauta e, com isso, Dogão foi eliminado e teve de ser desmascarado.

Legenda: Magal foi o Dogão e cantou "Sai da Minha Aba", de Alexandre Pires Foto: Divulgação/TV Globo

O cantor Sidney Magal era o Dogão, e surpreendeu os jurados e a plateia, que erraram todos os palpites.

CONFIRA O MOMENTO:

"Eu não podia chegar próximo daquilo que eu sou. Esse foi o motivo maior da minha entrada no programa. Eu sou avô da Madalena e eu queria que essa imagem ficasse para sempre nela", disse Magal, emocionado, após a revelação.

Como funciona o The Masked Singer Brasil?

Toda semana, os personagens duelam entre si para conseguir votos da plateia. Os vencedores se salvam de serem eliminados e desmascarados, enquanto o destino dos perdedores está nas mãos dos jurados.

Quem não for escolhido é eliminado e tem que revelar sua identidade. O personagem que chegar até o final do programa sem ser descoberto ganha R$ 150 mil em compras no site AliExpress.

Com a saída de Dogão, que era Sidney Magal, os personagens restantes no 'The Masked Singer Brasil' são: Arara, Coqueiro, Monstro, Astronauta, Boi-Bumbá, Girassol, Jacaré, Unicórnio, Gata Espelhada, Onça Pintada, Brigadeiro.

Quando passa o The Masked Singer Brasil?

O 'The Masked Singer Brasil' vai ao ar todas as terças-feiras às 22h45, após a novela "Império", na TV Globo.

The Masked Singer Brasil