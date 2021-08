Luan Santana revela affair durante live de Juliette, e web especula relacionamento entre os dois

Luan Santana foi um dos convidados da live de Juliette, realizada na terça-feira (10), e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após revelar que está se envolvendo amorosamente com alguém.

Após ser questionado durante a transmissão se estava "ficando", o cantor fez afirmação positiva, e os olhares lançados por ele para Juliette chamaram atenção. Segundo os internautas, os dois trocaram risadas envergonhadas e toques físicos durante o momento.

"Juliette e Luan Santana toda hora se olhando, ela desviando o olhar toda envergonhada, eles rindo, mas ele sabendo disfarçar mais", escreveu uma das fãs do artista. Veja um dos momentos:

Muitos apontaram que os dois estariam, inclusive, trocando apelidos carinhosos durante a live. Até o momento, Juliette e Luan Santana não confirmaram o possível envolvimento.

Encontro secreto

Em participação do podcast No Flow, Luan Santana chegou a revelar que já havia encontrado Juliette após a saída da advogada do Big Brother Brasil 21.

"Entendi quando Juliette não aceitou meu convite para gravar o clipe comigo. Ela tinha outros planos e projetos, mas a gente já se encontrou pessoalmente, sim. Ela é muito gente boa e talentosa", disse o artista.