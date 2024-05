MC Daniel diz que gastava R$ 300 mil por mês em passagem aérea para ver ex-namorada

Revelação do funk nacional e agora sucesso do Dança dos Famosos, MC Daniel, de 26 anos, admitiu que quase voltou a ser pobre. Ele revelou, em entrevista ao BrunetCast, que por pouco não precisou vender a mansão e o carro.

"Gastava R$ 300 mil em passagem aérea no meu antigo relacionamento. É muita coisa e eu podia ir de carro, de van. Podia deixar pra ir no outro dia pra ficar com a minha família. Eu tava deslumbrado, bobalhão", conta o cantor sobre a época em que namorava a atriz Mel Maia.

O MC disse ainda que precisou passar por uma reeducação financeira: "Eu extrapolei. Gastei mais do que devia. Só que meus empresários não me deixaram me enforcar. Estava deslumbrado e me lasquei".

"Meu empresário disse: 'você, daqui a uns três, seis meses, vai ter que vender a casa e os carros. Você vai voltar a ser pobre. Eu falei: 'Não, pelo amor de Deus, o que eu faço?' E ele disse: 'Tem que parar de gastar. Você pede R$ 10 mil toda sexta e dá R$ 40 mil por mês para as pessoas nas ruas. Tem que parar de gastar. Acorda para a vida, você não é pai de todo mundo. Você tem que se levantar, fazer o seu pé de meia para depois ajudar os outros", relembrou Daniel.

Legenda: Funkeiro afirma que quase ficou pobre por relacionamento Foto: Reprodução/Instagram

Foi então, contou ele, que parou de extrapolar ."Parei de gastar, voltei a comer prato feito. Graças a Deus, consegui me levantar. Voltei à mentalidade que eu tinha antes. Antes, eu sobrevivia com R$ 50 no mês", desabafou.

O funkeiro ainda reuniu os conselhos dos agentes e da mãe, e começou a investir em imóveis para garantir uma entrada de dinheiro fixa no mês para arcar os luxos. "Eles tiveram essa ideia e foi ótimo. Quem cuida hoje do meu dinheiro é a minha mãe", explicou.

"Quero acumular muito dinheiro para ajudar muitas pessoas e ter uma ONG. Quero dar um carro e uma casa para cada pessoa que trabalha comigo e ajudar pessoas com deficiência, autismo, depressão e síndrome de Down. Me vejo assim daqui a dez anos", finalizou ele.