Amanda Meirelles faz relato emocionante sobre ter sido voluntária no Rio Grande do Sul

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles não está mais trabalhando como médica voluntária no Rio Grande do Sul, mas fez um relato emocionante sobre sua experiência nesta sexta-feira (17), e explicou o motivo de ter decidido ajudar.

“E dessa vez na mala tinha algo mais valioso do que qualquer marca de roupa. Separei meu melhor look e acessórios para viver no mood que sempre fui especialista, fui fazer o que ninguém podia fazer por mim: a minha parte! Continuem doando e orando por todos! Essa engrenagem motivadora não pode parar”, escreveu a campeã do BBB 23.

Elogios

Nos comentários, Amanda foi muito elogiada por sua atitude. “Você é demais”, escreveu uma pessoa. “Orgulho demais de ti! Parabéns pela tua atitude”, acrescentou outro fã. “Torci para a pessoa certa”, declarou outro.

Assim como ela, outros participantes do BBB estiveram no Rio Grande do Sul atuando como voluntários em diferentes frentes. Thelminha, Marcela Mc Gowan, Cézar Black, Pedro Scooby e Lucas Chumbo foram algumas das celebridades que ajudaram as vítimas da tragédia que tomou o Rio Grande do Sul nos últimos dias.