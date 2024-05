Ex-BBB Amanda Meirelles completa 100 horas de plantão em hospital no Rio Grande do Sul

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles está trabalhando como voluntária em um hospital do Rio Grande do Sul, em meio à tragédia que acometeu a cidade devido às chuvas. Na segunda-feira (13), o médico Rafael Meinecke Monteiro compartilhou uma foto com a celebridade e revelou que os dois já deram mais de 100 horas de plantão no hospital.

“Cento e poucas horas de plantão e contando”, escreveu ele na legenda.

Além de Amanda, outro ex-BBB, o enfermeiro Cezar Black, também está trabalhando como voluntário no mesmo hospital da colega. Ele tem atuado na UTI.

Amanda viajou para o Rio Grande do Sul na companhia das também ex-BBBs e médicas Thelma Assis e Marcela Mc Gowan. As celebridades estão usando as redes sociais para compartilhar o que estão fazendo e como está o Rio Grande do Sul, e incentivando que as pessoas ajudem o estado.