Cantora Ana Paula Vieira invadiu pista contrária antes de sofrer acidente, diz polícia

O acidente de trânsito que vitimou a cantora Ana Paula Vieira e o namorado dela, o vereador Marcelo Stocco, nesse domingo (12), próximo ao município de Pimenta Bueno, em Rondônia, foi causado por uma "perda de controle" do veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Informações são do Metrópoles.

O órgão informou que a artista era quem estava no volante e que ela teria perdido o controle do carro e invadido a pista contrária.

A Polícia informou ainda que, dentro do veículo, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. No entanto, somente o laudo pericial do acidente poderá confirmar se houve ingestão de álcool por parte da cantora.

Acidente de Ana Paula Vieira

O acidente foi registrado nesse domingo, na rodovia federal BR-364, a cerca de 500 quilômetros de Porto Velho. O casal morreu no local, preso às ferragens do veículo, após colidirem de frente com uma carreta.

Testemunhas relataram à PRF que viram o carro dirigido por Paula transitando em velocidade acima da máxima permitida, momentos antes da colisão.