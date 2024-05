Quem foi Ana Paula Vieira, cantora que morreu com namorado em acidente de carro

A cantora Ana Paula Vieira, que faleceu junto do namorado, o vereador Marcelo Stocco, em um acidente de carro neste domingo (12), em Rondônia, havia feito a última apresentação da carreira na cidade de Cacoal, ainda no sábado (11). Aos 27 anos, a artista estava no veículo quando ele colidiu contra uma carreta baú.

Ana Paula era farmacêutica, além de cantora, e influenciadora digital, acumulando atualmente mais de 40 mil seguidores no Instagram. Os números no perfil subiram após a confirmação da morte.

A cantora começou a carreira musical na dupla sertaneja Márcio e Ana Paula, lançando três singles autorais do lado do parceiro. Entretando, o show de despedida da dupla ocorreu no último dia 3 de maio.

"Seguiremos projetos diferentes, cada um com seu estilo. Mas o respeito, a admiração e a consideração continuam a mesma", escreveu ela nos comentários da publicação de despedida da dupla sertaneja.

Ainda no início de março, quando a parceria não havia chegado ao fim, a cantora anunciou o projeto solo ANA VIEIRA, contando a novidade aos seguidores e fazendo shows sozinha em paralelo aos da dupla.

Comoção nas redes

O falecimento gerou uma onda de comoção nas redes sociais e levou até a cidade de Pimenta Bueno (RO), onde o namorado dela era pré-candidato à prefeitura, a se manifestar publicamente.

"" Prefeitura de Pimenta Bueno manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Augusto Stocco e Ana Paula Vieira Correa. Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno e durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno", começou a nota.

"Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música", também disse o comunicado. O sepultamento da cantora foi realizado nesta segunda-feira (13), às 10h30, no Cemitério Municipal de Ji-paraná.