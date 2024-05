Juliana Didone pede desculpas após vídeo sobre tragédia no RS que repercutiu nas redes

A atriz gaúcha Juliana Didone usou o Instagram, nesta segunda-feira (13), para falar do vídeo que postou — na semana passada — sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Ela foi criticada pela forma que se expressou.

"Eu acabei me perdendo completamente dentro dos meus sentimentos e usando uma linguagem que muitas vezes eu uso aqui no Instagram para me comunicar", declarou gaúcha.

Veja também País Família ilhada em inundação escreve pedido de socorro com batom e é resgatada no Rio Grande do Sul País Rua em Gramado sofre desmoronamento após chuva atingir a cidade; veja vídeo

A atriz destacou que aprendeu que não é coerente usar poemas em momentos tão trágicos.

Mas eu entendi que foi uma forma completamente equivocada de me expressar sobre esse assunto, que é de uma gravidade enorme para todos nós. Tragédia não se ajuda com poesia na internet, mas sim com atitudes reais concretas. Aprendi essa lição Juliana Didone Atriz

Vídeo criticado

Na semana passada, Juliana Didone gravou um vídeo declamando um texto poético sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Nas imagens, ela aparecia em um banheiro, debaixo de um chuveiro. Após críticas, ela apagou a publicação.

Ao falar sobre o vídeo apagado, a atriz pontuou que ficou chateada e constrangida com a repercussão, mas que o desconforto que sentia não era nada comparado ao que o estado gaúcho vem passando desde o fim de abril, quando as chuvas começaram.

"E a grande verdade, a grande verdade, é que esse meu equívoco, o desconforto que eu tô sentindo com essa situação, ele não é nada, ele nem existe se comparado com a dor da minha terra e dos meus conterrâneos, que é para onde eu vou continuar direcionando a minha atenção e a minha ajuda", explicou Juliana.