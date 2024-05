Família ilhada em inundação escreve pedido de socorro com batom e é resgatada no Rio Grande do Sul

Após dois dias sem água e com pouca comida, uma família foi resgatada pelos bombeiros ao escrever um pedido de socorro usando um batom em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. A estagiária Jade Bruckoff e a mãe dela, a dona de casa Rosângela, estavam ilhadas na própria casa devido à inundação que atingiu o município da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (12), a mulher relatou que os helicópteros das autoridades voavam próximos à residência, mas não faziam o resgate. Então, ela teve a ideia de usar o item de maquiagem para fazer o pedido de ajuda nos vidros da sacada da casa. "Estado de perigo. SOS", escreveu.

Estava muito desesperador por causa das crianças, por causa da mãe. A gente queria sair. Aí tive a ideia de escrever com batom vermelho no vidro, pra ver se eles voltavam. Foi o que fez o pessoal identificar, graças a Deus. Foi isso que salvou a gente." Jade Bruckoff Estagiária

Legenda: Mulheres estavam sem água e quase sem comida antes de serem resgatadas Foto: reprodução/TV Globo

Na operação, o Corpo de Bombeiro resgatou a estagiária e outras 12 pessoas. "É um desespero, mas entrou ali dentro [do helicóptero], já me senti mais segura. Eles [bombeiros] foram sensacionais, sabe? Eles passaram uma segurança, uma confiança para nós", elogiou Rosângela.

A cidade de Eldorado do Sul foi totalmente alagada. O nível da água começou a subir no último dia 2 de maio e, desde então, praticamente toda a população está sem energia e sem água, conforme a reportagem.

Quando a água começou a subir, a sede da Prefeitura de Eldorado do Sul se tornou um refúgio, inclusive para o prefeito, que também teve a casa submersa.

Tivemos umas 3 mil pessoas aqui dentro. Todo mundo amontoado. A água encostou lá no primeiro piso e, dali pra cima, foram amontoando gente, animal, cachorro, gato. Tudo junto ali para ninguém morrer afogado." Ernani de Freitas Prefeito de Eldorado do Sul

"Estou no gabinete desde quando começou a enchente. Durmo umas 2, 3 horas por noite; é o máximo que estou conseguindo", completa o gestor.

Tragédia no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul tem enfrentado enchentes, inundações e deslizamentos devido a fortes chuvas que caem no Estado há quase duas semanas.

Segundo último balanço da Defesa Civil, publicado nesse domingo, foram registrados 143 óbitos, 125 desaparecidos, 76 mil pessoas e 10,5 mil animais resgatados. Mais de 81 mil pessoas estão em abrigos e cerca de 538 mil estão desalojados.