Pai é preso após confessar ter jogado filho de 5 anos de ponte no RS; criança morreu

Um pai, de 39 anos, foi preso, nessa terça-feira (25), após se entregar e confessar ter jogado o próprio filho de uma ponte em São Gabriel, Interior do Rio Grande do Sul. A criança, de 5 anos, faleceu no local.

A Polícia informou ao portal g1 que o homem, identificado como Tiago Ricardo Felber, se apresentou às autoridades minutos após arremessar o filho, Theo Ricardo Ferreira Felber, sobre o rio Vacacaí.

Laudos elaborados pelo Instituto-Geral de Perícias deverão analisar se a criança faleceu antes ou depois da queda.

A defesa do suspeito não foi encontrada, pois, segundo a Polícia, ele ainda não declarou um defensor.

Homem já teria tentado matar criança

O delegado Daniel Severo, responsável pelo caso, detalhou ao g1 que Tiago Felber já teria tentado assassinar o filho na segunda-feira (24).

Conforme as investigações, o homem foi observado buscando, pelas ruas da cidade, o local ideal para cometer o homicídio. Câmeras de segurança flagraram ele em uma bicicleta, carregando a criança, horas antes do crime.

Theo morava com a mãe em Nova Hartz, na Região Metropolitana de Porto Alegre, mas estava passando alguns dias com o pai, no Interior do Estado. A principal tese dos investigadores é que o homem tenha cometido o assassinato para se vingar da mãe da criança.

A Prefeitura de Nova Hartz emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do garoto. "Aos familiares e amigos, desejamos força nesse momento de dor e luto."

