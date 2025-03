Avó e neta são encontradas mortas dentro de casa, no Paraná; suspeito deixou bilhete de desculpas escrito com sangue

Uma mulher de 53 anos e sua neta, de 11, foram encontradas mortas dentro de casa, em Jataizinho, no norte do Paraná, no último sábado (22). Segundo a Polícia Militar, Marley Gomes de Almeida e Ana Carolina Almeida Anacleto estavam deitadas em uma cama, com sinais de violência.

Um bilhete com um pedido de desculpas foi escrito com sangue na parede ao lado dos corpos. "Deculpa mae [sic]", dizia a mensagem, que tinha uma assinatura.

Segundo o g1, avó e neta foram encontradas pelo filho de Marley, quando foi à casa da mãe para uma visita. As duas estavam com lenços amarrados no pescoço e foram cobertas por um edredom.

Investigação

Dois suspeitos prestaram depoimento na delegacia sobre o caso, mas foram liberados depois. Celulares de familiares das vítimas foram apreendidos e devem ser periciados.

Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está sob sigilo para "garantir a coleta segura e eficaz das provas". Não se sabe ainda as hipóteses que os investigadores estão considerando como motivação para o crime.