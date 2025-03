Cristian Cravinhos afirma que manterá filho como herdeiro, mesmo após ele tirar o sobrenome do pai

Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato da mãe de Suzane von Richthofen, está em liberdade após cumprir cerca de 22 anos de reclusão. Em entrevista ao blog True Crime, do jornal O Globo, ele falou sobre a relação com os filhos.

O mais velho, de 27 anos, removeu o sobrenome Cravinhos dos documentos e retirou o nome do pai de todos os registros oficiais, incluindo a certidão de nascimento. Ainda assim, Cristian afirmou que o manterá como herdeiro.

Ele explicou que o filho o visitou quando tinha 14 anos, em busca de uma autorização para viajar. Depois, eles nunca mais tiveram contato. “Ele voltou para Londrina (PR) e, depois de um tempo, entrou com um processo para remover meu sobrenome. Mais tarde, apresentou outra ação para me destituir como pai. Mas não vou excluí-lo do meu testamento”.

Cristian também contou que nunca mais viu a filha, de 14 anos: “Quando era criança, minha esposa a levava para me visitar em Tremembé (SP). Depois que descobriu o que eu tinha feito, se afastou e nunca mais me procurou. Mandei uma mensagem para ela assim que saí da prisão. Ela visualizou, mas não respondeu. Isso dói muito, mas eu entendo”.

“Esperava contar com eles para recomeçar a vida aqui fora”, desabafou ainda o homem.

O irmão de Cristian, Daniel, também tirou o sobrenome para se livrar do estigma do crime. Cristian, no entanto, afirma que não fará o mesmo: “Eu vou honrar o meu sobrenome até o final da vida. Eu caí com esse nome e vou me levantar com ele. Estou disposto a pagar esse preço”.

