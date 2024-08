Corrida: modinha ou saúde?

A corrida se tornou uma verdadeira febre nos últimos anos, ganhando cada vez mais adeptos e seguidores, especialmente impulsionada pelas redes sociais. O que antes era um hábito restrito a atletas profissionais ou entusiastas dedicados, agora é uma prática comum em diversos grupos sociais. Como ortopedista e maratonista, vejo com bons olhos essa "modinha do bem", e espero que essa onda saudável dure bastante.



Um dos principais benefícios da corrida é a melhoria significativa da saúde cardiovascular. Ao correr, fortalecemos o coração e promovemos uma melhor circulação sanguínea, aspectos essenciais para quem enfrenta problemas cardíacos ou metabólicos. Além disso, a corrida é uma excelente aliada no controle do peso corporal, reduzindo o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e hipertensão, condições frequentemente associadas a diagnósticos médicos graves.



Os benefícios da corrida não se limitam apenas ao físico. A prática regular desse esporte libera endorfinas, substâncias químicas no cérebro que atuam como analgésicos naturais e elevam o humor. Isso é extremamente benéfico para combater a depressão e a ansiedade, sentimentos comuns após receber uma má notícia médica. Dessa forma, a corrida se torna uma aliada poderosa para melhorar a saúde mental e promover uma sensação geral de bem-estar.



Além disso, correr contribui para a melhora da capacidade pulmonar e da resistência física, proporcionando mais energia e disposição para enfrentar os desafios do dia a dia. Para aqueles que convivem com doenças crônicas, a corrida pode ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar significativamente a qualidade de vida, proporcionando uma sensação de autonomia e controle sobre a própria saúde.



No entanto, é essencial que o início ou reintrodução dos treinos seja feito com orientação médica e um plano de exercícios personalizado. Começar devagar e aumentar gradualmente a intensidade é crucial para evitar lesões e garantir uma adaptação saudável do corpo à nova rotina de exercícios. Com orientação adequada e perseverança, a corrida pode transformar vidas, promovendo saúde e bem-estar em múltiplos aspectos.

Plínio Linhares é ortopedista e docente do IDOMED