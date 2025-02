Evangelização: para meditar (IV)

Apresentamos versículos selecionados de capítulos bíblicos do livro dos Salmos (Sl): 1.1_Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado! 1.6_ O senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. 3.7_ Não tenho medo dos inimigos que me ameaçam de todos os lados. 4.2_ Ó Deus, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração! 5.9_ Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e fazer com que o teu caminho seja reto e plano para mim! Que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo! 6.3/4_ Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? 6.9/10_ Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal! O Senhor Deus me ouve quando choro, Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. 7.11/12_ Deus me protege como um escudo; Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo, todos os dias Ele condena os maus. 9.19_ Os pobres não serão esquecidos para sempre, e os necessitados não perderão para sempre a esperança. 11.3_ O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? 12.3_ Alguns dizem mentiras aos outros; uns enganam os outros com bajulações. 14.6_ Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. 19.12_ Senhor, os Teus ensinamentos dão sabedoria a mim, Teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. 22.12_ Senhor, não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. 30.3_ Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e Tu me curaste. 30.11_ Ó Deus, escuta-me, ó Senhor Deus. Ao ler e meditar sobre estes versículos selecionados, objetivamos, na medida do possível, desenvolver uma ação evangelizadora buscando a orientação e proteção de Deus. P.S_ “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”. (João 14.6)

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC