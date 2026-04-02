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Abril Azul: quando olhar para o autismo também é olhar para quem cuida

Escrito por
Laís Albuquerque producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Laís Albuquerque é advogada
Legenda: Laís Albuquerque é advogada
Abril é reconhecido mundialmente como o mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesse período, ampliam-se debates sobre inclusão, respeito, diagnóstico precoce e garantia de direitos. No entanto, há uma figura essencial que ainda permanece, muitas vezes, invisível nessa narrativa: a mãe atípica. Ser mãe atípica é, antes de tudo, ressignificar a própria vida. Diante de um diagnóstico, essa mulher passa a aprender uma nova forma de comunicação, reorganizar rotinas, buscar conhecimento constante e enfrentar desafios diários. Ela luta por direitos, enfrenta o preconceito e, acima de tudo, permanece firme, mesmo quando o apoio diminui ou desaparece.
 
Essa maternidade é marcada por um estado contínuo de atenção. Cada pequena conquista do filho se transforma em uma grande vitória, enquanto cada dificuldade exige ainda mais força e resiliência. No entanto, junto com essas vitórias, também existe o cansaço, a sobrecarga emocional e, muitas vezes, a solidão silenciosa de quem sustenta quase tudo sozinha.
 
Falar sobre o Abril Azul, portanto, vai além de campanhas visuais ou símbolos. É reconhecer que, por trás de cada pessoa com autismo, há, na maioria das vezes, uma mãe que dedica sua vida a garantir dignidade, acesso e respeito. Uma mulher que precisa ser enxergada em sua totalidade, não apenas como cuidadora, mas como alguém que também necessita de suporte.
 
É fundamental valorizar essas mães de forma realista e humana, sem romantizar suas dores ou exigir força constante. Elas também cansam, também adoecem e precisam de acolhimento. Uma rede de apoio sólida, políticas públicas eficazes e uma sociedade mais empática são essenciais para que essa jornada não seja solitária.
 
Cuidar da mãe atípica é, também, cuidar da pessoa com autismo. Quando essa mulher está fortalecida e amparada, todo o ambiente ao seu redor se torna mais favorável ao desenvolvimento e à inclusão. Neste Abril Azul, que o olhar coletivo vá além da conscientização e se transforme em ação concreta, empatia verdadeira e reconhecimento genuíno. Porque, em cada história de superação, existe sempre uma mãe que escolheu não desistir.
 
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