Quaresma, tempo de conversão

Vivemos ainda o período quaresmal, iniciado na quarta-feira de Cinzas e que terminará, conforme o ritual da Igreja Católica, na próxima quinta-feira santa. Na Quaresma, as celebrações religiosas nos convidam à prática da solidariedade, da empatia com o próximo e de uma reflexão profunda sobre a relação com nossos semelhantes. Sem dúvida, a vida moderna, com sua estressante correria, nos tira muitas vezes o foco sobre essas questões.

E, em meio a todo este incessante movimento, não paramos para repensar essa relação com os que nos rodeiam. Somos todos caminhantes nesta vida terrena, repleta de situações com as quais nos defrontamos a todo instante. Nessa avassaladora luta diária, onde cada indivíduo enfrenta seus próprios desafios, há um certo egoísmo que precisa ser combatido. Há que existir, mesmo, a transformação de nossa individualidade para um senso de coletividade, de contribuição para a construção de uma sociedade mais justa e verdadeiramente humana.

É, pois, tempo de refletirmos sobre nosso papel neste processo. Durante a Quaresma, revivendo episódios da passagem de Jesus Cristo entre nós, narrados nas missas celebradas neste período e comentados pelos sacerdotes em suas homilias, renovamos a fé e nos fortalecemos com os ensinamentos que Ele, filho de Deus, nos transmitiu. Somos levados a revigorar nossas atitudes, a sermos pessoas melhores, a nos aproximarmos das necessidades não somente materiais, mas, principalmente, espirituais, de familiares, de amigos próximos ou também de quem nem é tão próximo assim, mas que precisa de uma palavra de alento, de encorajamento.

Cada dia da Quaresma é, pois, oportunidade de nos convertermos, de mudarmos, de voltarmo-nos para nosso próprio interior. Este tempo, de recordar as profundas lições que Jesus aqui deixou, nos permite corrigir nossas falhas na relação com os semelhantes, desde o contexto familiar, principalmente, até o coletivo. A conversão preconizada pela Quaresma é nossa reforma pessoal, no sentido de que saibamos dialogar, entender, ajudar aquele(a) que, de alguma maneira, espera de nós, pelo menos, uma palavra de apoio. Nesta Semana Santa, além de relembrar os últimos dias de Cristo na Terra, que meditemos sobre esse sentido de real transformação do nosso papel como cristãos. Que assim ajamos! Feliz Páscoa!