Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O Brasil precisa de um Regime Tributário para o Futebol

Escrito por
Rafael Pandolfo producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Rafael Pandolfo é advogado
Legenda: Rafael Pandolfo é advogado

O debate sobre a tributação do futebol brasileiro, especialmente diante da convivência entre clubes-associação e SAFs, exige menos slogans e mais aritmética — e, sobretudo, método.

As Sociedades Anônimas do Futebol estão submetidas a um regime específico, criado pela Lei nº 14.193/2021, que instituiu o Regime de Tributação Específica do Futebol (TEF). Nesse modelo, a carga corresponde a 5% sobre a receita bruta nos primeiros cinco anos de opção, sendo elevada para 6% nos anos subsequentes, nos termos da disciplina legal aplicável.

Trata-se, contudo, de um regime cumulativo: o percentual incide sobre a totalidade das receitas, sem qualquer segregação relevante e, sobretudo, sem direito à apropriação de créditos sobre insumos. A simplicidade operacional tem como contrapartida a ausência de não cumulatividade.

Já os clubes organizados como associações civis sem fins lucrativos passarão a se submeter ao regime geral do IBS e da CBS, instituído pela Emenda Constitucional nº 132 e regulamentado pela Lei Complementar nº 214/2025. A alíquota-padrão estimada é de 27,5%, com redutor de 60%, o que conduz a uma carga efetiva aproximada de 10,6%.

A esse percentual soma-se o recolhimento previdenciário específico de 5% sobre a receita, com uma distinção relevante: não integram essa base as receitas decorrentes da venda de direitos federativos de atletas. Esse ponto, por si só, já altera significativamente a equação econômica de clubes com forte vocação formadora e exportadora.

A diferença estrutural, porém, está na não cumulatividade. Ao contrário das SAFs, os clubes-associação poderão apropriar créditos sobre insumos vinculados à sua atividade. E aqui emerge um dos nós mais sensíveis do sistema: o tratamento tributário do direito de imagem.

O direito de imagem constitui um dos principais componentes do custo operacional dos clubes. Se reconhecido como insumo para fins de creditamento de IBS e CBS — e se admitida a possibilidade de aproveitamento de créditos sobre a tributação incidente na pessoa jurídica do atleta —, a carga efetiva dos clubes pode ser significativamente reduzida.

A questão deixa de ser meramente nominal e passa a ser estrutural. A carga real dependerá do resultado econômico do clube, entendido como a diferença entre receitas tributáveis e o volume de insumos aptos a gerar crédito. Em outras palavras: dependerá da intensidade de crédito recuperável.

É por isso que qualquer afirmação genérica sobre a superioridade tributária do modelo SAF ou do modelo associativo é, no mínimo, precipitada. Um clube com elevada estrutura de custos creditáveis pode encontrar vantagem no regime não cumulativo; outro, com estrutura enxuta e poucas despesas aptas a gerar crédito, pode preferir a simplicidade percentual da SAF.

Some-se a isso outro elemento decisivo: as pessoas jurídicas constituídas pelos atletas para exploração do direito de imagem. A princípio, os redutores aplicáveis aos clubes não lhes aproveitam. Isso pode elevar substancialmente a carga tributária dessas estruturas, alterando a negociação contratual e, indiretamente, o custo global dos clubes.

Há, portanto, três planos de análise que se entrecruzam: (i) a carga nominal, (ii) a capacidade de geração de créditos e (iii) o regime aplicável às pessoas jurídicas dos jogadores.

Mas há ainda um vetor normativo que não pode ser ignorado: a neutralidade, erigida a princípio estruturante da reforma tributária. A lógica subjacente à Emenda Constitucional nº 132 não é a de premiar modelos organizacionais, mas a de evitar distorções alocativas produzidas pelo sistema tributário.

A existência de um regime específico para o futebol justifica-se pela singularidade econômica da atividade e pela coexistência de dois modelos legítimos de organização — associação e SAF. O que não se pode admitir é que a escolha entre eles seja determinada pela variável tributária como fator de indução artificial, nem por mecanismos que comprometam o compliance financeiro ou gerem assimetrias competitivas incompatíveis com a racionalidade econômica do setor.

A variável tributária, nesse contexto, não é acessória. Ela integra a própria arquitetura da neutralidade. Um desenho que favoreça estruturalmente um modelo em detrimento de outro rompe a isonomia concorrencial e interfere na adequada competição dos clubes dentro de parâmetros orçamentários de normalidade.

Daí a importância de instrumentos de simulação individualizada e, sobretudo, de um regime juridicamente seguro para o tratamento do direito de imagem — tanto na esfera dos clubes quanto na das pessoas jurídicas dos atletas. Neutralidade não é um slogan técnico; é uma condição de estabilidade institucional. E, no futebol brasileiro, estabilidade institucional é pré-condição de responsabilidade financeira e de competição leal.

Rafael Pandolfo é advogado 

Rafael Pandolfo é advogado
Colaboradores

O Brasil precisa de um Regime Tributário para o Futebol

Rafael Pandolfo
Há 7 minutos
Andrea Aquino é advogada
Colaboradores

Nova IN da Receita Federal e o papel indispensável do despachante aduaneiro

Andrea Aquino
Há 7 minutos
Jocielton Aquino é empresário
Colaboradores

Imobiliário em transformação: as novas bases do mercado em 2026

Jocielton Aquino
Há 7 minutos
Presidente do Sindicato das Autoescolas
Colaboradores

Flexibilização na formação de condutores acende alerta sobre riscos no trânsito

Eliardo Martins
25 de Abril de 2026
Lilian Serio é médica
Colaboradores

Quando a lei incentiva a saúde, toda a sociedade ganha

Lilian Serio
25 de Abril de 2026
Médico sanitarista
Colaboradores

Os R$ 120 milhões e o mapa desigual da inovação em saúde

O passo é relevante porque o Brasil ainda opera abaixo do seu potencial. Em 2024, registrou 254 estudos clínicos, responde por menos de 2% da pesquisa clínica mundial

Álvaro Madeira Neto
24 de Abril de 2026
Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará
Colaboradores

Preservando a história de Fortaleza

A nossa iniciativa reforça a relevância da preservação em um momento em que Fortaleza celebra seus 300 anos

Teodora Ximenes
24 de Abril de 2026
Maria Helena Lima é empresária
Colaboradores

Pets e saúde mental: o impacto dos animais no bem-estar humano

Maria Helena Lima
23 de Abril de 2026
Fernando Guanabara
Colaboradores

Refluxo não depende só do que você come

Fernando Guanabara
23 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

A camisa do Brasil já não assusta adversários e não empolga torcedores

Gregório José
22 de Abril de 2026
Alexandre Rolim
Colaboradores

Holding e Reforma Tributária: O Que Muda?

Alexandre Rolim
22 de Abril de 2026
Odair Rodrigues é especialista em ESG
Colaboradores

Mercado de carbono com sotaque e ciência: do Nordeste para uma nova era da sustentabilidade

Odair Rodrigues
21 de Abril de 2026
Nicolas Diógenes é empresário
Colaboradores

Amazonita no design e na arquitetura

Nicolas Diógenes
21 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Adicionais e compensação

Segundo a Constituição Federal de 1988 (CF-88), artigo 7º, inciso IX, a remuneração do trabalho noturno deve ser superior à do diurno

Valdélio Muniz
20 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Hipólita, a inconfidente

Hipólita, que fazia parte da elite intelectual da capitania, aprendeu a ler, escrever e a falar em inglês e francês

Gilson Barbosa
20 de Abril de 2026
Roberta Siqueira é nutróloga
Colaboradores

Os perigos do emagrecimento sem estratégia

Roberta Siqueira
19 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

O Brasil tem esgoto a céu aberto e os congressistas discutem ideias idiotas

Gregório José
19 de Abril de 2026
Esdras Barboza é professor
Colaboradores

O médico empreendedor e o desafio de transformar consultório em empresa

Esdras Barboza
19 de Abril de 2026
Colaboradores

Williame Moura

João Soares Neto
18 de Abril de 2026
Colaboradores

O futebol brasileiro se sabota e finge não ver

Joga mais, viaja mais, treina menos e ainda compete em condições piores

Ferruccio Petri Feitosa
18 de Abril de 2026