Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aceita um day off?

O “day off” não é inovação do parlamentar, mas um benefício que algumas empresas já oferecem espontaneamente (sem obrigação legal) aos empregados, sem desconto salarial nem dever de compensação de horas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Seja bem sincero(a): Você gosta mesmo de ter de trabalhar no dia do seu aniversário ou preferia, neste dia, estar de folga (sem precisar implorar para que suas férias coincidam com a data), curtindo uma praia, um almoço especial ou uma tarde de cinema?

Pois bem. Tramita na Câmara dos Deputados, desde o início de 2025, o Projeto de Lei-PL 886, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT para acrescer ao artigo 473 o inciso XIII dando ao empregado o direito de deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, no dia do aniversário. Trata-se de um “day off”, isto é, “dia de folga”, um feriado particular (para chamar de seu).

A autoria do projeto é do empresário e deputado federal por Roraima, Duda Ramos. Na justificativa da proposta, que aguarda parecer do relator na Comissão de Trabalho da Câmara, ele afirma que “a concessão de uma folga remunerada no dia do aniversário é algo notoriamente almejado pelos trabalhadores, que desejam poder ter um dia de tranquilidade, descanso e celebração nesse marco tão simbólico da passagem da vida”. Certíssimo.

Duda Ramos acrescenta que a proposta, se transformada em lei, contribuirá para promover o bem-estar e o fortalecimento da saúde mental dos trabalhadores. Ele frisa que os empregados, “motivados e com tempo para equilibrar a vida profissional e pessoal, tendem a faltar menos e a ser mais produtivos e eficientes, o que faz com que o custo das empresas com a implantação desse direito seja compensado, com sobras, pelo incremento de entrega que estes trabalhadores oferecerão ao serem tratados de forma mais humanizada e valorosa”. O discurso, frise-se, deve servir ainda mais para se aprovar o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de descanso).

O “day off” não é inovação do parlamentar, mas um benefício que algumas empresas já oferecem espontaneamente (sem obrigação legal) aos empregados, sem desconto salarial nem dever de compensação de horas. Outras oferecem essa folga cumprindo cláusula existente em convenção ou acordo coletivo de trabalho (firmado com o sindicato profissional).

Seja de que modo for (por previsão contratual, legal ou liberalidade do empregador), a folga no aniversário é, sim, um presente que todo trabalhador tem (ou teria) prazer de receber. Sinta-se, Congresso Nacional, à vontade para aprová-lo o quanto antes.

Jornalista
Colaboradores

Aceita um day off?

O “day off” não é inovação do parlamentar, mas um benefício que algumas empresas já oferecem espontaneamente (sem obrigação legal) aos empregados, sem desconto salarial nem dever de compensação de horas

Redação
Há 2 horas
Jornalista
Colaboradores

Casas agonizantes

Gilson Barbosa
Há 2 horas
Luciana Lima
Colaboradores

Carros elétricos e condomínios: adaptação urgente no Ceará

Luciana Lima
17 de Maio de 2026
Luciano Magalhães Macedo é empresário
Colaboradores

Reforma tributária e condomínios: o impacto silencioso que exige gestão estratégica

Luciano Magalhães Macedo
17 de Maio de 2026
Colaboradores

Redução do IR e a compensação tributária pelos entes municipais

Saulo Gonçalves Santos
17 de Maio de 2026
Mayane Melo é perita
Colaboradores

Mães peritas: entre o cuidado e a justiça

Mayane Melo
16 de Maio de 2026
Guilherme Salvez é cantor
Colaboradores

Para onde caminha a música brasileira

Guilherme Salvez
16 de Maio de 2026
Ondina Canuto é assistente social
Colaboradores

O olhar do Serviço Social

Ondina Canuto
15 de Maio de 2026
Carolina Magalhães Bianchi é médica
Colaboradores

Estrabismo em adultos: por que ainda é preciso falar sobre tratamento

Carolina Magalhães Bianchi
15 de Maio de 2026
Médico sanitarista
Colaboradores

Morrer para dar vida não pode ser destino

No Ceará, o boletim epidemiológico da Sesa mostra que a razão de mortalidade materna voltou a subir em 2024, chegando a 71,1 óbitos por 100 mil nascidos vivos

Álvaro Madeira Neto
14 de Maio de 2026
Leonardo Dall’Olio é administrador de empresas
Colaboradores

Combustão e eletrificação em equilíbrio

Leonardo Dall’Olio
13 de Maio de 2026
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

Maternidade: entre o amor, os desafios e a força de seguir

Laís Albuquerque
13 de Maio de 2026
Lisiane Paiva é enfermeira
Colaboradores

O papel silencioso da enfermagem que devolve a visão

Lisiane Paiva
12 de Maio de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

A Claque e o Colapso

Davi Marreiro
12 de Maio de 2026
Professor da Unifor
Colaboradores

Lei da dosimetria das penas do 8 de janeiro

Quais seriam então os benefícios dessa nova norma jurídica, para os condenados no 8 de janeiro de 2023?

Agapito Machado
11 de Maio de 2026
Jornalista
Colaboradores

O que é ônus probatório?

Assim, juntando as referidas partes, fica fácil entender que ônus probatório significa o dever de provar (comprovar) algo que se afirma

Valdélio Muniz
11 de Maio de 2026
Jornalista
Colaboradores

O que está acontecendo?

A Lei Maria da Penha surgiu para reprimir tamanha brutalidade, mas parece não ter ainda conseguido alcançar plenamente seus objetivos

Gilson Barbosa
11 de Maio de 2026
Ríssia Brandão é advogada
Colaboradores

Contrato: proteção ou dano?

Ríssia Brandão
10 de Maio de 2026
Cleusa Zolin é psicóloga
Colaboradores

Perder talentos é perder velocidade: o impacto invisível do turnover

Cleusa Zolin
10 de Maio de 2026
Thiago Almeida é advogado
Colaboradores

Direitos de quem compra

Thiago Almeida
10 de Maio de 2026