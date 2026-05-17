Carros elétricos e condomínios: adaptação urgente no Ceará

A presença de veículos elétricos nas cidades brasileiras cresce em ritmo acelerado e já transforma a rotina dos condomínios. As garagens deixaram de ser apenas espaços de estacionamento e passaram a integrar a infraestrutura energética dos edifícios, exigindo novas soluções técnicas e de gestão.

No Ceará, esse avanço é ainda mais expressivo. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito apontam que a frota de veículos elétricos e híbridos cresceu 226,1% entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2026, chegando a 17.159 unidades. Trata-se de um crescimento que mais que triplica a frota em dois anos e ocorre em ritmo 24 vezes superior ao da frota total de veículos no estado, com forte concentração em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Esse avanço também passa a ser acompanhado por regras mais claras. Em Fortaleza, a Lei Municipal nº 11.232/2023 estabelece diretrizes para a instalação de infraestrutura de recarga em condomínios, permitindo a adoção dos equipamentos, mas exigindo critérios técnicos, segurança elétrica, aprovação conforme as normas internas e responsabilidade individual sobre custos e consumo.

Na prática, o principal desafio não está na autorização da instalação, mas na forma como ela é realizada. A instalação de carregadores sem análise técnica pode provocar sobrecarga elétrica, aquecimento da rede e riscos à segurança. Por isso, o estudo de viabilidade deve ser o ponto de partida para qualquer decisão.

Esse diagnóstico permite avaliar a capacidade do sistema elétrico do condomínio, identificar a necessidade de reforços e orientar o melhor modelo de operação. Entre as alternativas, estão o modelo individual, em que cada morador assume seus custos, e o coletivo, com estações compartilhadas e gestão centralizada.

Outro aspecto importante é o impacto financeiro. Os equipamentos podem variar entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, sem considerar eventuais adaptações na infraestrutura elétrica, que podem elevar o investimento. Além disso, cresce a necessidade de sistemas de medição e controle de consumo, garantindo equilíbrio entre os moradores, inclusive em linha com as exigências de individualização previstas na legislação.

O cenário cearense também revela um ponto de atenção: a diferença entre empreendimentos mais novos e os mais antigos. Enquanto alguns já nascem com maior capacidade de adaptação, outros exigem intervenções mais complexas, o que reforça a importância do planejamento técnico.

Diante desse contexto, os condomínios precisam avançar na criação de regras internas claras, que definam critérios técnicos, limites de potência e responsabilidades. A eletromobilidade já é uma realidade consolidada no Ceará, e a forma como os empreendimentos vão se organizar diante dela será determinante para garantir segurança, eficiência e convivência equilibrada.

Luciana Lima é advogada