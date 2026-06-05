Dia dos Namorados e o “ciclo do dedo podre”

Escrito por Branca Barão producaodiario@svm.com.br
05 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Branca Barão é palestrante

O Dia dos Namorados costuma ser tratado como uma celebração automática do amor. Mas a data também funciona como um espelho incômodo, revelando quem está em uma relação por escolha consciente e quem está apenas repetindo um ciclo popularmente conhecido como “ciclo do dedo podre”, um conceito que vai muito além da ideia de azar amoroso.

Clichês como "amar parceiros tóxicos", envolver-se em relacionamentos abusivos, namorar os "bad boys" e permanecer por muito tempo em relacionamentos insatisfatórios são narrativas muito simplistas para explicar um problema que é mais profundo: o de não nos sentimos merecedores de um amor saudável.

Entretanto, dedo podre não é azar. É um ciclo emocional repleto de crenças fundamentais que carregamos sobre nós mesmas, que se repete quando a relação nasce da urgência e não da escolha consciente de que somos inteiras e merecedoras de um relacionamento legal.

E isso começa pela procura ansiosa por um relacionamento e medo de ficar sozinha, passa pela idealização precoce, pela criação de expectativas não verbalizadas e pelo autoengano diante de sinais claros da realidade, até desembocar em um fim tardio, marcado por desgaste emocional.

Veja bem, o problema não é o término em si, mas a dificuldade de sustentar vínculos onde o amor não precisa ser provado, conquistado ou tolerado à custa de si mesma. E, assim, o ciclo se repete enquanto a mulher acredita que precisa se adaptar para ser escolhida e não que pode escolher relações à altura da vida que quer construir.

Esse mecanismo está diretamente ligado à romantização da insistência. A ideia de que amar é tolerar, adaptar-se e esperar indefinidamente acaba sendo confundida com maturidade emocional. Mas, atenção: existe uma diferença grande entre construir um vínculo e se manter em uma relação à custa de si mesma. Relações maduras não exigem convencimento diário nem esforço unilateral.

Acredito que o Dia dos Namorados costuma intensificar esse desconforto justamente por funcionar como um marcador simbólico. Datas comemorativas não criam crises. Elas apenas tornam visível aquilo que já estava em curso. Se a data pesa, geralmente não é por falta de amor, mas por excesso de expectativa sustentada sozinha.

Romper o ciclo do dedo podre não significa rejeitar o amor ou defender a solidão, mas mudar o ponto de partida das relações. Quando a mulher se reconhece como inteira, ela deixa de procurar alguém para preencher um vazio e passa a escolher com mais clareza. Isso muda completamente o tipo de vínculo que se constrói.

Isso envolve desacelerar o encantamento inicial, escutar o que o outro efetivamente diz e faz, além de reconhecer limites antes que a expectativa se transforme em autoengano. Quando alguém mostra quem é, a maturidade está em decidir se aquilo serve, não em tentar adaptar a realidade ao que se gostaria que fosse.

Outro ponto central é abandonar a ideia de que insistir é sinal de profundidade emocional. Relações saudáveis não exigem convencimento, treino ou conserto. Elas se constroem na reciprocidade. Quando o esforço é unilateral, o ciclo já está em andamento. Na prática, romper o padrão também envolve aprender a encerrar relações no tempo certo. Muitos vínculos não fracassam por acabar, mas por se prolongarem além do que ainda podem oferecer. É preciso entender que encerrar um ciclo não é desistência. É lucidez.

Por isso, neste Dia dos Namorados proponho uma reflexão menos idealizada e mais responsável sobre amor e escolha.

O recomeço que realmente importa não é com outra pessoa, mas com outra lógica emocional. Quando a mulher se reconhece como inteira, ela deixa de aceitar migalhas como vínculo e passa a escolher relações compatíveis com a vida que construiu.

Branca Barão é palestrante 

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