Decisões judiciais que transformam as realidades

Escrito por Hercy Alencar producaodiario@svm.com.br
04 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Hercy Alencar é presidente da Associação Cearense de Magistrados
Em um país marcado por profundas desigualdades sociais, as decisões judiciais exercem um papel que vai muito além da aplicação da lei. Cada sentença proferida pelo Poder Judiciário carrega o potencial de mudar realidades, proteger direitos e reafirmar valores fundamentais que sustentam a democracia e a cidadania.

No cotidiano da Justiça, magistradas e magistrados lidam com demandas que refletem as dores e urgências da sociedade. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cada juiz brasileiro julga, em média, cerca de 2 mil processos por ano, muitos deles envolvendo acesso à saúde, educação, moradia, proteção à infância, combate à violência, defesa de minorias e garantia da dignidade humana. Quando o Judiciário assegura um medicamento, reconhece um direito previdenciário, protege uma criança ou impede uma injustiça, não está apenas decidindo um processo, mas impactando diretamente a vida de pessoas e de famílias.

A Constituição Federal confere ao Judiciário a missão de ser guardião dos direitos fundamentais. Cumprir esse papel exige sensibilidade social, responsabilidade institucional e compromisso com a efetividade da Justiça. Decidir é, muitas vezes, enfrentar contextos de vulnerabilidade e desigualdade, buscando soluções que respeitem a lei e promovam justiça social.

Por isso, é importante compreender que decisões judiciais não se limitam às partes envolvidas no processo. Elas produzem efeitos simbólicos, orientam políticas públicas, fortalecem a confiança da sociedade nas instituições e contribuem para a construção de um ambiente mais justo e com equidade.

A magistratura brasileira tem demonstrado, diariamente, que o rigor técnico pode caminhar ao lado da responsabilidade social. Julgar com independência, imparcialidade e consciência do impacto das decisões é essencial para que o Judiciário continue sendo um instrumento de transformação positiva da realidade social.

Fortalecer o Poder Judiciário é fortalecer a cidadania. E reconhecer o alcance social das decisões judiciais é reafirmar o compromisso com uma Justiça acessível, humana e comprometida com a construção de um país mais justo para todos.
 
Hercy Alencar é presidente da Associação Cearense de Magistrados
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