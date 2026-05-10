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Perder talentos é perder velocidade: o impacto invisível do turnover

Escrito por
Cleusa Zolin producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Cleusa Zolin é psicóloga
Legenda: Cleusa Zolin é psicóloga

A rotatividade de profissionais deixou de ser um indicador restrito ao RH para se tornar um tema central na agenda estratégica das empresas. Em um contexto de transformação acelerada, avanço tecnológico e pressão constante por eficiência, tratar o turnover como uma simples dinâmica de mercado é, no mínimo, um erro de leitura.

Os números ajudam a dimensionar o problema. Segundo a Robert Half, substituir um colaborador pode custar entre 50% e 200% do seu salário anual. Mas, na prática, o impacto vai muito além dessa conta. Existe um custo invisível, e muitas vezes negligenciado, que está diretamente ligado à perda de ritmo, à quebra de continuidade e ao enfraquecimento da capacidade de execução.

Esse efeito é ainda mais crítico em setores intensivos em conhecimento, como tecnologia. Em um ambiente de alta especialização, ciclos curtos e evolução constante, impulsionada, inclusive, pela Inteligência Artificial, a saída de um profissional não representa apenas uma lacuna operacional. Representa uma ruptura. Perde-se contexto, histórico de decisões, domínio técnico e, principalmente, velocidade.

Na minha visão, parte do problema está na forma como muitas empresas ainda tratam retenção. Existe uma tendência de reduzir a discussão a benefícios, remuneração ou políticas isoladas. Isso já não é suficiente. Especialmente em áreas técnicas, profissionais buscam algo mais estrutural: clareza sobre a direção da empresa, espaço para participar de decisões relevantes e possibilidade real de crescimento.

Outro ponto frequentemente subestimado é a qualidade da liderança. Em equipes altamente especializadas, a gestão tem um peso determinante na decisão de permanecer ou sair. Falta de clareza, feedback inconsistente e ausência de autonomia criam um ambiente propício ao turnover. Por outro lado, lideranças preparadas, que combinam direcionamento estratégico com confiança na execução, funcionam como um dos principais fatores de retenção.

Além disso, é preciso reconhecer uma mudança importante no comportamento dos profissionais. Flexibilidade e propósito deixaram de ser diferenciais e passaram a ser critérios básicos. Existe uma expectativa crescente de coerência entre o discurso e a prática. Cultura organizacional não pode ser apenas narrativa, precisa ser vivida no dia a dia, nas decisões e nas prioridades da empresa.

Diante desse cenário, reduzir o turnover não é apenas uma questão de eficiência operacional, mas de sustentabilidade do negócio. Empresas que conseguem alinhar estratégia, cultura e desenvolvimento criam barreiras naturais à saída de talentos. Mais do que isso, constroem times mais consistentes, resilientes e capazes de sustentar crescimento no longo prazo.

Ignorar esse movimento é aceitar, de forma silenciosa, a perda contínua de competitividade.

 Cleusa Zolin é psicóloga

 

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