Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

As Armadilhas de Orbán

Escrito por
Márcio Coimbra producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Márcio Coimbra é internacionalista
Legenda: Márcio Coimbra é internacionalista

A queda de Viktor Orbán em Budapeste não sinaliza apenas uma alternância de poder, mas o início de uma complexa e exaustiva limpeza institucional. Péter Magyar herda um Estado capturado, onde o triunfo nas urnas revela-se a etapa mais simples diante de um "despotismo velado" que remodelou as bases do país ao longo de anos. Como alguém que acompanhou o cotidiano político do Leste Europeu, noto que o verdadeiro desafio é governar uma nação onde o Fidesz não apenas ocupou cargos, mas privatizou a própria estrutura estatal em benefício de uma oligarquia leal. Desmantelar esse aparato sem provocar um colapso administrativo exigirá uma destreza incomum na história política moderna.

O obstáculo mais urgente é a armadilha das fundações públicas de interesse comum. Este mecanismo transferiu ativos vitais — de universidades a parques industriais — para conselhos curadores com mandatos vitalícios compostos por ideólogos do antigo regime. Mesmo com maioria parlamentar, Magyar enfrentará uma guerrilha burocrática capaz de congelar investimentos e obstruir pautas essenciais. Para o novo primeiro-ministro, a limpeza institucional não é apenas uma promessa de campanha, mas uma questão de sobrevivência fiscal: sem recuperar o controle sobre esses ativos, o governo corre o risco real de deter o comando formal, mas não o leme da nação.

No cenário externo, o divórcio com a Rússia deixa de ser uma divergência diplomática para se tornar uma frente de guerra híbrida. A Hungria é perigosamente dependente da infraestrutura russa, simbolizada pela expansão da usina nuclear de Paks II e pelos contratos com a Gazprom. Para o Kremlin, a perda de seu “veto amigo” no Conselho Europeu é um prejuízo geopolítico inaceitável. A inteligência russa possui capacidade para instigar o caos através de ataques cibernéticos a serviços essenciais ou pela manipulação dos preços de energia para inflamar a opinião pública contra Magyar.

Simultaneamente, a relação com a China de Xi Jinping apresenta uma armadilha distinta. Sob Orbán, a Hungria tornou-se o hub europeu para gigantes como BYD e CATL, pilares do emprego e do PIB atual. Se Magyar alinhar-se às diretrizes de de-risking de Bruxelas, enfrentará o risco de uma retirada súbita de capital chinês, o que mergulharia o país em recessão. O desafio será renegociar contratos opacos, como a ferrovia Budapeste-Belgrado, assegurando à União Europeia que a Hungria deixou de ser um "Cavalo de Tróia", sem alienar o investimento que sustenta a estabilidade macroeconômica.

Por fim, a variável mais sensível será a gestão das expectativas de uma população doutrinada por 16 anos em uma retórica de cerco e vitimização nacionalista. A armadilha de Orbán foi criar uma dependência psicológica entre sua imagem e a segurança nacional. Se Magyar falhar em entregar resultados econômicos rápidos ou se a reintegração à UE parecer uma submissão, o Fidesz — ainda poderoso e financiado — capitalizará o ressentimento. O sucesso desta era dependerá da capacidade de Magyar de oferecer um orgulho nacional que não precise de inimigos externos para existir. A Hungria de 2026 é o grande campo de provas da democracia: se Magyar triunfar, Budapeste voltará a ser o farol de liberdade de 1989, mas se falhar, provará a tese de Orbán de que o sistema liberal é incapaz de gerir as complexidades do século XXI.

Márcio Coimbra é internacionalista

 

Jornalista
Colaboradores

Quando o preço dita o estilo os limites da moda no Brasil

Gregório José
Há 1 hora
Rafael Martinelli é engenheiro de produção
Colaboradores

Como a inteligência artificial pode prever gargalos e riscos em projetos de construção

Rafael Martinelli
Há 1 hora
Márcio Coimbra é internacionalista
Colaboradores

As Armadilhas de Orbán

Márcio Coimbra
Há 1 hora
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Trabalho e saúde mental: entre o sustento e o sentido

Antonio Netto
02 de Maio de 2026
Neto Almeida é procurador municipal de Fortaleza
Colaboradores

Transação Tributária Municipal e a participação cidadã

Neto Almeida
02 de Maio de 2026
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

'Jumento, nosso irmão!'

Saraiva Júnior
01 de Maio de 2026
Stefano Ribeiro Ferri é advogado
Colaboradores

Quem responde quando a Inteligência Artificial erra na saúde?

Stefano Ribeiro Ferri
01 de Maio de 2026
Leonardo Araripe é presidente da Câmara Setorial de Turismo e Eventos da ADECE
Colaboradores

O primeiro salão do Nordeste tem endereço: Fortaleza!

Leonardo Araripe
30 de Abril de 2026
Artur Marques é professor
Colaboradores

Medida justa para quem cuida da saúde dos brasileiros

Artur Marques
30 de Abril de 2026
Larissa Cruz é assistente social
Colaboradores

Faltar não afeta só você

Larissa Cruz
29 de Abril de 2026
Ellen Moraes Senra é psicóloga
Colaboradores

Diagnóstico de TEA: como lidar e por onde começar

Ellen Moraes Senra
29 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Menos trabalho e mais ilusão no País das folgas infinitas

A retórica política, no entanto, raramente se detém nesse ponto. Prefere o aplauso imediato à reflexão mais profunda

Redação
28 de Abril de 2026
Defensora Pública Geral do Estado do Ceará
Colaboradores

29 anos de presença onde a Defensoria mais precisa chegar

Nosso orçamento participativo, que neste ano completa dez anos, permanece como uma experiência única no sistema de justiça

Sâmia Farias
28 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Oscar Schmidt

À frente da equipe brasileira, Oscar Schmidt (1958-2026) entusiasmava-se a cada cesta alcançada, a cada dois ou três pontos para a seleção que tinha, além dele, como titulares, Marcel, Israel, Gerson e Guerrinha

Gilson Barbosa
27 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

O que é coisa julgada?

A coisa julgada apenas formal indica que o processo foi encerrado sem resolver o mérito do pedido, isto é, por alguma mera formalidade

Valdélio Muniz
27 de Abril de 2026
Rafael Pandolfo é advogado
Colaboradores

O Brasil precisa de um Regime Tributário para o Futebol

Rafael Pandolfo
26 de Abril de 2026
Andrea Aquino é advogada
Colaboradores

Nova IN da Receita Federal e o papel indispensável do despachante aduaneiro

Andrea Aquino
26 de Abril de 2026
Jocielton Aquino é empresário
Colaboradores

Imobiliário em transformação: as novas bases do mercado em 2026

Jocielton Aquino
26 de Abril de 2026
Presidente do Sindicato das Autoescolas
Colaboradores

Flexibilização na formação de condutores acende alerta sobre riscos no trânsito

Eliardo Martins
25 de Abril de 2026
Lilian Serio é médica
Colaboradores

Quando a lei incentiva a saúde, toda a sociedade ganha

Lilian Serio
25 de Abril de 2026