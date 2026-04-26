Imobiliário em transformação: as novas bases do mercado em 2026

O mercado imobiliário brasileiro chega a 2026 atravessando uma fase de transformação que vai além do produto e alcança também a forma de investir. Em um ambiente ainda influenciado por juros elevados, o setor se adapta a um consumidor mais exigente e a investidores mais estratégicos, impulsionando tendências que combinam eficiência, tecnologia e visão de longo prazo.

Entre os movimentos mais evidentes está o avanço dos imóveis compactos e microapartamentos. Com mais de 40% dos lançamentos voltados para unidades de até 40m², a preferência por espaços reduzidos reflete uma busca crescente por praticidade, localização e liquidez. O perfil do comprador também muda: solteiros, jovens profissionais e investidores focados em locação encontram nesse formato uma alternativa mais dinâmica e aderente ao estilo de vida urbano.

A tecnologia, por sua vez, consolida-se como elemento central de valorização. Empreendimentos com automação residencial, eficiência energética e sistemas inteligentes de segurança deixaram de ser diferenciais e passaram a integrar o padrão esperado. Dados do setor mostram que 67% dos compradores priorizam isolamento acústico, enquanto 66% buscam soluções de monitoramento, como reconhecimento facial, evidenciando a ascensão das chamadas smart homes.

No campo ambiental, a sustentabilidade se torna critério decisivo. Projetos que incorporam energia solar, reaproveitamento de água e materiais de menor impacto ambiental ganham espaço e valorização.

Paralelamente, o mercado assiste ao fortalecimento de modelos mais estruturados de investimento, como as sociedades imobiliárias. Em um cenário de maior seletividade, cresce a percepção de que a construção patrimonial está associada à participação desde a origem do ativo. O investidor deixa de adquirir um produto final e passa a integrar etapas estratégicas do empreendimento.

Essa mudança reposiciona o investidor, que assume um papel ativo, com participação proporcional, regras claras de governança e garantia real vinculada ao empreendimento. Em estruturas mais enxutas e transparentes.

A combinação entre inovação, sustentabilidade e novos modelos de participação redefine não apenas o produto ofertado, mas a própria lógica de geração de valor no setor.

Jocielton Aquino é empresário