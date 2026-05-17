Reforma tributária e condomínios: o impacto silencioso que exige gestão estratégica

A reforma tributária brasileira tem sido amplamente debatida sob a ótica de simplificação e eficiência econômica. No entanto, há um efeito menos visível, que começa a ganhar forma: o impacto direto nos custos dos condomínios e no bolso de milhões de brasileiros.

Embora os condomínios não sejam contribuintes diretos dos novos tributos, a mudança na lógica de taxação sobre bens e serviços cria um efeito em cadeia inevitável. A substituição de impostos como PIS, Cofins, ICMS e ISS por modelos como a CBS e o IBS altera a forma como empresas prestadoras de serviços são tributadas.

O resultado é previsível: aumento de custos repassado ao consumidor final. E aqui está o ponto central do problema. Diferentemente das empresas, os condomínios não têm a possibilidade de compensar créditos tributários. Isso significa que toda a carga adicional ao longo da cadeia produtiva será absorvida integralmente, pressionando os orçamentos e, inevitavelmente, as taxas condominiais.

A gestão condominial, que muitas vezes ainda opera de forma reativa, precisará se tornar cada vez mais técnica, estratégica e antecipatória. Não se trata apenas de administrar despesas, mas de compreender um novo ambiente econômico, revisar contratos com critério, avaliar fornecedores sob uma ótica mais ampla e estruturar reservas capazes de amortecer oscilações.

O aumento das taxas, quando necessário, precisará ser conduzido com transparência e fundamentação, evitando ruídos e garantindo o entendimento dos condôminos sobre um contexto que foge ao controle direto da gestão local.

Por outro lado, é preciso reconhecer que a reforma também traz oportunidades. A promessa de maior transparência e simplificação do sistema tributário pode, no longo prazo, contribuir para relações mais claras entre prestadores de serviço e contratantes, além de reduzir distorções que hoje encarecem a operação de diversos setores.

Para o universo condominial, a reforma representa uma transformação estrutural na lógica de custos. Ignorar esse movimento é abrir espaço para desequilíbrios financeiros. Enfrentá-lo com planejamento e inteligência é, sem dúvida, o caminho mais seguro para garantir sustentabilidade e previsibilidade nos próximos anos.

Luciano Magalhães Macedo é empresário