Mães peritas: entre o cuidado e a justiça

Ser mãe já é, por si só, um dos papéis mais exigentes e transformadores que uma mulher pode assumir. Ser perita, por outro lado, exige rigor técnico, equilíbrio emocional e compromisso com a verdade. Quando essas duas funções se encontram em uma mesma mulher, nasce uma figura de grande relevância social: a mãe que também desempenha, com excelência, a função de perita forense.

A mulher tem ganhado cada vez mais destaque na polícia científica, algo que não é fácil de se conquistar. Seja como Perita Criminal, Médica Perita e Perita Legista, essas profissionais exercem papel fundamental na busca pela justiça. Analisam vestígios, interpretam evidências, produzem laudos técnicos e contribuem diretamente para a elucidação de crimes. É uma atividade que exige precisão científica, ética e resistência emocional diante de cenários complexos.

A presença feminina agrega não apenas competência técnica, mas também sensibilidade, atenção aos detalhes e uma abordagem mais humanizada. Não se trata de características exclusivas das mulheres, mas de qualidades que, aliadas à formação profissional, fortalecem a produção de provas e ampliam o alcance da justiça.

A maternidade também contribui para o desenvolvimento de habilidades importantes na prática pericial, como empatia, organização, resiliência e gestão de prioridades. Ao mesmo tempo, a rotina da perícia impõe desafios constantes, com plantões, deslocamentos inesperados e situações de elevada complexidade. Conciliar essas demandas com a criação dos filhos exige dedicação permanente.

Ainda assim, muitas mulheres conseguem exercer ambas as funções com admirável competência. Entre análises técnicas e laudos periciais, encontram espaço para o cuidado, a orientação e a presença na vida dos filhos. Essa dupla jornada evidencia uma notável capacidade de equilíbrio e compromisso.

Que a sociedade reconheça essas profissionais não apenas pelo rigor técnico de sua atuação, mas também pelo esforço diário de conciliar responsabilidades pessoais e profissionais. Reconhecer a mãe que também é perita é valorizar uma atuação que une ciência, sensibilidade e compromisso social na construção de uma sociedade mais justa.

Mayane Melo é perita