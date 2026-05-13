Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Maternidade: entre o amor, os desafios e a força de seguir

Escrito por
Laís Albuquerque producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Laís Albuquerque é advogada
Legenda: Laís Albuquerque é advogada

A maternidade é, talvez, uma das experiências mais intensas que um ser humano pode viver. Não existe manual pronto, nem perfeição. Toda mãe carrega medos, dúvidas, culpas e desafios. Existe a maternidade típica, vivida pela maioria das mulheres, que já é marcada por renúncias, inseguranças e responsabilidades. Educar um filho hoje exige muito mais do que cuidar. Exige presença, diálogo, acolhimento e construção diária de valores.

Vivemos em um mundo acelerado, onde crianças crescem cercadas de influências externas o tempo inteiro. Nesse cenário, a família se torna a principal base da formação emocional e do caráter de um filho. Ser mãe é ensinar respeito, limites, empatia, responsabilidade e humanidade. É tentar acertar mesmo sem ter certeza. É viver com a preocupação constante de formar alguém preparado para o mundo e emocionalmente saudável para enfrentá-lo.

Mas existe também uma maternidade ainda mais desafiadora: a maternidade atípica. A maternidade das mães que possuem filhos neurodivergentes. Mulheres que convivem diariamente com sobrecarga emocional, preconceito social e insegurança sobre o futuro. São mães que aprendem a ser fortes antes mesmo de estarem prontas. Que vivem consultas, terapias, adaptações, crises e julgamentos, além de um cansaço silencioso que poucas pessoas conseguem perceber.

O medo do futuro acompanha muitas dessas mães diariamente. O medo de quem vai cuidar daquele filho quando ela não estiver mais aqui. O medo da exclusão, da falta de oportunidades e da ausência de compreensão da sociedade. Talvez esse seja um dos sentimentos mais difíceis da maternidade atípica: pensar no “depois”. Mas, ao mesmo tempo, essas mães aprendem algo poderoso: ressignificar a vida.

Aprendem que nem tudo precisa seguir o padrão esperado para ser bonito. Aprendem a valorizar pequenas evoluções que o mundo, muitas vezes, não entende. Desenvolvem um amor ainda mais profundo, paciente e resiliente. A maternidade atípica ensina sobre força, mas também sobre humanidade. É preciso seguir um dia de cada vez, celebrar cada conquista e construir redes de apoio sem deixar que a ansiedade destrua o presente.

Porque, no final, toda maternidade carrega a mesma essência: o amor incondicional de uma mãe que, mesmo cansada, mesmo com medo e sem respostas, continua seguindo.

Laís Albuquerque é advogada

Leonardo Dall’Olio é administrador de empresas
Colaboradores

Combustão e eletrificação em equilíbrio

Leonardo Dall’Olio
Há 15 minutos
Laís Albuquerque é advogada
Colaboradores

Maternidade: entre o amor, os desafios e a força de seguir

Laís Albuquerque
Há 15 minutos
Lisiane Paiva é enfermeira
Colaboradores

O papel silencioso da enfermagem que devolve a visão

Lisiane Paiva
12 de Maio de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

A Claque e o Colapso

Davi Marreiro
12 de Maio de 2026
Professor da Unifor
Colaboradores

Lei da dosimetria das penas do 8 de janeiro

Quais seriam então os benefícios dessa nova norma jurídica, para os condenados no 8 de janeiro de 2023?

Agapito Machado
11 de Maio de 2026
Jornalista
Colaboradores

O que é ônus probatório?

Assim, juntando as referidas partes, fica fácil entender que ônus probatório significa o dever de provar (comprovar) algo que se afirma

Valdélio Muniz
11 de Maio de 2026
Jornalista
Colaboradores

O que está acontecendo?

A Lei Maria da Penha surgiu para reprimir tamanha brutalidade, mas parece não ter ainda conseguido alcançar plenamente seus objetivos

Gilson Barbosa
11 de Maio de 2026
Ríssia Brandão é advogada
Colaboradores

Contrato: proteção ou dano?

Ríssia Brandão
10 de Maio de 2026
Cleusa Zolin é psicóloga
Colaboradores

Perder talentos é perder velocidade: o impacto invisível do turnover

Cleusa Zolin
10 de Maio de 2026
Thiago Almeida é advogado
Colaboradores

Direitos de quem compra

Thiago Almeida
10 de Maio de 2026
Rachel Gadelha é diretora-presidente do Instituto Dragão do Mar
Colaboradores

Teatro que forma, transforma e projeta o Ceará

Rachel Gadelha
09 de Maio de 2026
Ana Virginia Aragão é professora
Colaboradores

Adaptação pedagógica na avaliação de estudantes neurodivergentes

Ana Virginia Aragão
09 de Maio de 2026
Renato Magalhães de Melo é promotor de Justiça
Colaboradores

Integração para enfrentar a violência

Renato Magalhães de Melo
08 de Maio de 2026
Bruno Henrique é economista
Colaboradores

A ilusão das estatísticas no Ceará

Bruno Henrique
08 de Maio de 2026
Isa Xavier é médica
Colaboradores

Alta antecipada de bronquiolite liga alerta para sintomas respiratórios em crianças

Isa Xavier
07 de Maio de 2026
Cesar Cima é médico
Colaboradores

Academia pode matar? Uma reflexão necessária

Cesar Cima
07 de Maio de 2026
Renata Alencar é maratonista
Colaboradores

Constância é o novo talento: o que o esporte ensina sobre negócios, vida e força feminina

Renata Alencar
06 de Maio de 2026
Alexandre Rolim
Colaboradores

O sistema que deu errado

Alexandre Rolim
06 de Maio de 2026
Odmar Feitosa Filho é empresário
Colaboradores

Setor em expansão

Odmar Feitosa Filho
05 de Maio de 2026
Weruska Marrocos Aguiar Dantas da Silveira Pinheiro é advogada
Colaboradores

Autismo Adulto e Direitos

Weruska Marrocos Aguiar Dantas da Silveira Pinheiro
05 de Maio de 2026