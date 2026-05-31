Economia na compra do imóvel

Comprar um imóvel continua sendo um dos maiores sonhos do brasileiro. Mas, para muita gente, o financiamento imobiliário ainda parece um território cercado de dúvidas, termos difíceis e insegurança. E é justamente aí que mora um dos maiores desafios do mercado atual.

Muita gente procura um imóvel pensando apenas no valor da entrada ou da parcela mensal, sem compreender que pequenos detalhes do crédito podem mudar completamente o custo final da compra. Taxa de juros, perfil bancário, uso do FGTS, enquadramento no Minha Casa, Minha Vida e até mudanças recentes na legislação podem impactar diretamente no orçamento da família.

Nos últimos meses, o cenário mudou de forma significativa. O Minha Casa, Minha Vida ganhou novas faixas de renda e condições atuais, ampliando o acesso ao financiamento para milhares de pessoas. Em Fortaleza, o programa já representa cerca de 65% das unidades financiadas, mostrando o peso que ele possui no mercado imobiliário da capital.

Além disso, a Lei 15.270/2025, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, pode gerar uma sobra de até R$ 297 mensais no orçamento de muitas famílias. Parece pouco em um primeiro olhar, mas esse valor pode aumentar a capacidade de financiamento ou até melhorar a aprovação de crédito junto aos bancos.

O problema é que boa parte dos consumidores ainda chega ao mercado sem orientação adequada. Muitos acabam desistindo da compra antes mesmo de entender todas as possibilidades disponíveis. Outros entram em financiamentos sem planejamento, comprometendo a renda além do necessário.

Por isso, cresce no Ceará um movimento de qualificação de profissionais voltados ao crédito imobiliário. Empresas têm apostado na formação de profissionais capazes de orientar consumidores de forma mais estratégica e acessível, ajudando clientes a compreenderem melhor taxas, prazos, portabilidade e condições de financiamento. O sonho da casa própria continua importante, mas realizá-lo sem informação pode custar caro.

Lilian Castro é corretora de imóveis