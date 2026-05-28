Proteção de Dados entre Brasil e UE

Escrito por Carlos Pinheiro Bezerra producaodiario@svm.com.br
28 de Maio de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Carlos Pinheiro Bezerra é advogado

A legislação europeia referente à privacidade de dados, também denominada Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), é considerada a maior referência no mundo sobre Proteção de Dados Pessoais e serviu como modelo para a criação de diversas leis ao redor do globo sobre o tema, inclusive a nossa Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Em janeiro de 2026, Brasil e União Europeia concluíram uma série de acordos comerciais e, nesse contexto, reconheceram a adequação mútua de suas legislações sobre proteção de dados pessoais. Mas efetivamente qual o impacto de tal decisão em nosso dia a dia?

Considerando que há um volume considerável de dados pessoais compartilhados nas operações comerciais entre empresas, públicas e privadas, sediadas em tais Países, existe a necessidade de estabelecer obrigações contratuais sobre esta troca de informações, de forma a garantir um compartilhamento seguro dos dados e dentro da lei.

Simplificando a burocracia legal, as autoridades reguladoras brasileira e europeia reconheceram que ambas as legislações oferecem garantias de proteção equivalentes às exigidas pelo GDPR ou pela LGPD, eliminando etapas adicionais de adequação contratual e reduzindo custos, aumentando-se a competitividade e ampliando o acesso do mercado brasileiro ao europeu.

Ainda do ponto de vista da economia e da inovação, criou-se uma vantagem em relação a concorrentes de países emergentes que não possuem o mesmo reconhecimento, como Índia e Colômbia, devendo impulsionar a cooperação em áreas como saúde, facilitando projetos conjuntos entre universidades, centros de pesquisa e empresas.

Para os cidadãos brasileiros, a decisão igualmente garante que seus dados pessoais, quando transferidos para Países da UE, recebam o mesmo nível de proteção assegurado aos cidadãos europeus, com regras rigorosas para o uso, fiscalização e mecanismos de reparação.

Esta é a primeira decisão referente à adequação do Brasil e a mais abrangente adotada pela UE no âmbito de Proteção de Dados. Com isto, o Brasil se consolida como referência internacional no assunto, integrando a maior área de fluxo seguro de dados do mundo, reunindo cerca de 700 milhões de pessoas. Tal reconhecimento reforça a maturidade institucional do país, aumenta a confiança internacional e contribui para a atração de investimentos.

Carlos Pinheiro Bezerra é advogado

Imagem da notícia Nordeste Empreendedor - Quando a distância dos grandes centros se torna um diferencial de negócio?
Colaboradores

Nordeste Empreendedor - Quando a distância dos grandes centros se torna um diferencial de negócio?

Bruno Lessa e Júlia Teles

Há 1 hora

Imagem da notícia Proteção de Dados entre Brasil e UE
Colaboradores

Proteção de Dados entre Brasil e UE

Carlos Pinheiro Bezerra

Há 1 hora

Imagem da notícia Desafio fiscal para empresas
Colaboradores

Desafio fiscal para empresas

Ítalo Bandeira

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia “Se o mundo fosse um anel de ouro, Ormuz seria a sua joia”
Colaboradores

“Se o mundo fosse um anel de ouro, Ormuz seria a sua joia”

Blesser Moreno

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Educação: caça às bruxas
Colaboradores

Educação: caça às bruxas

Davi Marreiro

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia O inglês sem fronteiras: a língua dos negócios e das conexões globais
Colaboradores

O inglês sem fronteiras: a língua dos negócios e das conexões globais

Angela Lindemberg

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia CNH e dívida trabalhista
Colaboradores

CNH e dívida trabalhista

A prudência tem razão de existir: por mais que a dívida trabalhista tenha natureza alimentar para o credor, é preciso ter certeza de que a suspensão da CNH não afetará a subsistência do devedor e dos seus familiares

Valdélio Muniz

25 de Maio de 2026

Imagem da notícia Trânsito, um enorme risco
Colaboradores

Trânsito, um enorme risco

Nas estradas, notadamente nas BRs que cortam o território brasileiro em todas as direções, a situação é igualmente grave

Gilson Barbosa

25 de Maio de 2026

Imagem da notícia ESG no centro das decisões
Colaboradores

ESG no centro das decisões

Emília Doroteu

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Absenteísmo no setor de serviços: um problema que não pode ser ignorado
Colaboradores

Absenteísmo no setor de serviços: um problema que não pode ser ignorado

Lais Soares

24 de Maio de 2026

1

2 3 4 5