O inglês sem fronteiras: a língua dos negócios e das conexões globais

Escrito por Angela Lindemberg producaodiario@svm.com.br
26 de Maio de 2026 - 06:00
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Legenda: Angela Lindemberg é advogada

Durante muitos anos, o inglês foi visto como um idioma pertencente exclusivamente à Inglaterra e, mais tarde, aos Estados Unidos. No entanto, a globalização transformou essa realidade. Hoje, o inglês ultrapassou fronteiras geográficas e culturais, tornando-se uma língua internacional utilizada por pessoas de diferentes nacionalidades para se comunicar, negociar e construir conexões ao redor do mundo.

No ambiente corporativo, essa mudança é ainda mais evidente. Empresas multinacionais adotam o inglês como idioma oficial, reuniões internacionais acontecem em inglês e profissionais que dominam a língua ampliam significativamente suas oportunidades de carreira. O idioma passou a ser uma ferramenta estratégica para negócios, inovação e expansão de mercado.

Além disso, o inglês já não carrega apenas a identidade cultural dos países nativos. Ele ganhou sotaques, adaptações e influências locais, sendo utilizado diariamente por milhões de pessoas que não nasceram em países de língua inglesa. O mais importante deixou de ser a perfeição gramatical e passou a ser a capacidade de gerar entendimento e conexões globais.

A tecnologia e o ambiente digital fortaleceram ainda mais essa transformação. Grande parte dos conteúdos acadêmicos, tecnológicos e empresariais circula em inglês, fazendo do idioma uma porta de acesso à informação e ao networking internacional. Em um mundo conectado, a comunicação rápida e global tornou o inglês praticamente indispensável.

Dessa forma, o inglês deixou de pertencer a uma única nação para se consolidar como a língua dos negócios e das relações internacionais. Mais do que um diferencial, dominar o idioma representa hoje uma habilidade essencial para quem deseja crescer profissionalmente, acompanhar as transformações globais e participar ativamente de um mercado cada vez mais internacionalizado.

Angela Lindemberg é advogada

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