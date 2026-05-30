O Pix evoluiu e o jogo endureceu

Escrito por Victor Papi producaodiario@svm.com.br
30 de Maio de 2026 - 06:00
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Legenda: Victor Papi é engenheiro de produção

A 28ª plenária do Fórum Pix evidenciou que o Sistema de Pagamentos Instantâneos entra em uma nova fase: menos sobre expansão e mais sobre amadurecimento, com foco em segurança, padronização e responsabilidade dos participantes.

O principal recado do regulador é inequívoco: o MED 2.0 tornou-se prioridade absoluta. A implementação com desligamento simultâneo da versão anterior, sem possibilidade de rollback, e sem flexibilização de prazos, indica uma mudança de postura. O Banco Central continua a atuar como indutor de inovação mas exerce também um papel mais rigoroso na supervisão. Isso se reforça com a exigência de capital mínimo regulatório e com a sinalização de punições rápidas e severas para quem não estiver em conformidade, inclusive com a possibilidade de exclusão do arranjo Pix.

Na prática, isso eleva o nível de maturidade exigido das instituições. Não se trata apenas de implementar uma nova funcionalidade, mas de revisar processos, governança e capacidade operacional para lidar com cenários mais complexos, especialmente no combate a fraudes. O MED 2.0 amplia o rastreamento de transações em múltiplas camadas, o que aumenta a efetividade potencial de recuperação de valores.

Outro ponto que ganha destaque é a revisão da experiência do usuário, especialmente no autoatendimento do MED. Os dados indicam um uso elevado, com aumento na recuperação de valores após a implementação do Autoatendimento MED, porém acompanhado de um crescimento desproporcional de casos indevidos (como situações de autofraude), muitas vezes motivado por erros de interpretação ou uso indevido. A resposta do regulador combina ajustes de UX com medidas educativas, mas o desafio é estrutural: equilibrar a autonomia do usuário com controle e qualidade da informação.

Ao mesmo tempo, a agenda evolutiva do Pix segue avançando. A cobrança híbrida (ou “bolepix”), prevista para outubro, aponta para uma convergência entre instrumentos tradicionais e instantâneos, ampliando casos de uso no varejo. Já a futura regulamentação dos intermediários indica uma preocupação crescente com riscos sistêmicos, especialmente em modelos que envolvem marketplaces e facilitadores de pagamento buscando dar maior transparência sobre quem participa da cadeia da transação: do intermediador ao beneficiário final.

Há também uma agenda silenciosa, mas relevante, em segurança e governança de dados. Com quase 1 bilhão de chaves Pix cadastradas, o sistema entra em um novo patamar de escala, o que exige mecanismos mais robustos de controle. 

Nesse contexto, ganham força iniciativas como a higienização contínua das chaves, a validação junto à Receita Federal e o desenvolvimento de soluções para coibir o uso indevido do campo de descrição — cada vez mais explorado para envio de mensagens abusivas ou tentativas de fraude. Esses elementos mostram que o sistema caminha para uma infraestrutura mais robusta, orientada por dados e com maior capacidade preventiva.

O que emerge desse conjunto de iniciativas é um novo momento do Pix. Se, nos primeiros anos, o foco estava na adoção e na experiência, agora a prioridade é garantir sustentabilidade, segurança e confiança em escala. Para empresas, isso significa mais complexidade regulatória e operacional, mas também um ambiente mais sólido para inovação. Outro ponto relevante é a promessa de publicação do “Relatório de Gestão do Pix 2023–2025”, um documento abrangente que funciona como uma prestação de contas detalhada de todo o ecossistema. A última edição, divulgada em 2023, já seguia essa linha de consolidar dados, avanços e desafios do Pix.

O Pix está se consolidando como infraestrutura crítica do sistema financeiro brasileiro. E, como toda infraestrutura essencial, exige disciplina, investimento e adaptação contínua de seus participantes.

Victor Papi é engenheiro de produção

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