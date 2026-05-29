Casais homoafetivos e o sonho de ter filhos

O que antes era uma luta pelo direito de existir juridicamente hoje também passa pelo direito de sonhar, planejar e construir uma família com filhos. Nesse cenário, a medicina reprodutiva tornou-se ponte entre afeto, desejo e parentalidade para milhares de casais homoafetivos.

Em maio de 2026, completaram-se 15 anos da decisão histórica do STF que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar no país, abrindo caminho para direitos civis e familiares mais amplos. Desde então, o Brasil avançou não apenas em legislação, mas também em comportamento social.

A partir de 2013, os cartórios passaram oficialmente a realizar casamentos homoafetivos. O Ceará é um reflexo claro dessa mudança. Nos últimos cinco anos, o número de casamentos homoafetivos no estado cresceu cerca de 60%, de acordo com a Arpen Ceará, acompanhando uma tendência nacional de maior visibilidade, aceitação e formalização dessas uniões. O aumento representa mais do que uma estatística: mostra casais que deixaram de viver relacionamentos invisíveis para ocupar espaços sociais, familiares e jurídicos com legitimidade.

E, naturalmente, muitos desses casais passaram a olhar para um próximo passo: ter filhos. A medicina reprodutiva entrou nesse processo como ferramenta de inclusão familiar. Técnicas como fertilização in vitro, inseminação artificial, barriga solidária e preservação genética passaram a integrar a realidade de casais homoafetivos femininos e masculinos que desejam exercer a parentalidade. O sonho da maternidade e da paternidade deixou de ser limitado por modelos tradicionais de família.

O que forma uma família saudável não é a orientação sexual dos pais, mas a presença de afeto, responsabilidade, cuidado e estabilidade emocional. O crescimento desses casais nos consultórios de reprodução humana também revela algo maior: a sociedade brasileira está mudando sua percepção sobre o conceito de família. A ideia tradicional deu espaço a modelos diversos, plurais e igualmente legítimos.

Ainda existem desafios. O acesso aos tratamentos reprodutivos no Brasil continua desigual. Muitos casais enfrentam barreiras financeiras, burocráticas e até culturais. Além disso, o debate sobre a ampliação do acesso pelo sistema público de saúde ainda precisa amadurecer. Mas é impossível ignorar o tamanho dessa transformação social.

Daniel Diógenes é médico