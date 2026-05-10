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Contrato: proteção ou dano?

Escrito por
Ríssia Brandão producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Ríssia Brandão é advogada
Legenda: Ríssia Brandão é advogada
Muitos proprietários acreditam que um contrato serve apenas para formalizar um acordo. Mas, na prática, ele é uma das principais ferramentas de segurança jurídica e proteção patrimonial.
Contratos genéricos, copiados da internet ou feitos sem estratégia podem enfraquecer um negócio jurídico e trazer prejuízos financeiros difíceis de recuperar. Normalmente isso só é percebido quando o conflito já começou.
 
O erro que muitos proprietários cometem. Imagine um proprietário que aluga seu imóvel acreditando estar protegido porque existe um contrato assinado. Meses depois, o inquilino deixa de pagar o aluguel. Ao buscar ajuda jurídica, ele descobre que o contrato não previa garantias adequadas, cláusulas penais claras de inadimplência ou mecanismos eficientes de cobrança.
Resultado: o locador fica meses sem receber; arca com custos judiciais; gera desgaste financeiro e emocional.  Prejuízos que poderiam ser evitados com uma elaboração contratual estratégica.
 
Por que contratos prontos aumentam os riscos? Cada negociação possui suas particularidades. Um imóvel residencial possui riscos diferentes de um comercial, por exemplo.
A ausência de cláusulas específicas pode dificultar a cobrança de valores em atraso; a aplicação de multas; a retomada do imóvel.  Na prática, isso significa menos força jurídica justamente no momento em que ela é mais necessária.
 
Como um especialista fortalece sua segurança jurídica? O papel de um especialista não é apenas “preencher documentos”. A elaboração contratual estratégica prevê riscos e cria mecanismos de proteção antes que os problemas aconteçam. Isso inclui cláusulas claras; garantias adequadas; definição objetiva de responsabilidades; previsões para situações de inadimplência e conflitos. 
Ou seja: o contrato deixa de ser apenas burocracia e passa a funcionar como uma ferramenta de proteção. No mercado imobiliário, prevenção custa menos do que prejuízo. Por isso, contar com orientação especializada é uma forma inteligente de fortalecer a segurança jurídica e proteger seu patrimônio.
 
Antes de assinar qualquer contrato, vale a pena se perguntar: ele realmente protege seus interesses?
 
Ríssia Brandão é advogada
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