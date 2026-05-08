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A ilusão das estatísticas no Ceará

Escrito por
Bruno Henrique producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Bruno Henrique é economista
Legenda: Bruno Henrique é economista

Celebrar o Ceará como o dono do quarto menor custo de vida do Brasil, estimado em R$ 2.540, é ignorar a cruel matemática da nossa realidade social. Como economista, vejo com preocupação esse dado isolado, pois ele mascara um abismo: a renda média per capita no estado mal chega a R$ 1.100. Na prática, o custo "baixo" para os padrões nacionais ainda é mais que o dobro do que o cearense comum consegue colocar no bolso, transformando a sobrevivência em um exercício matemático impossível.

O grande vilão desse cenário é o peso dos itens essenciais, como moradia e alimentação, que não oferecem margem para cortes. Quando o básico consome quase a totalidade da renda, o gerenciamento financeiro deixa de ser uma escolha estratégica e vira um malabarismo desesperado. O mercado local acaba "ajustando" seus preços para baixo não por eficiência, mas porque a população simplesmente não tem poder de compra para sustentar valores maiores, evidenciando uma deflação causada pela pobreza.

Soma-se a isso a crônica falta de educação financeira do brasileiro, que muitas vezes é empurrado para o crédito fácil e caro na tentativa de cobrir o buraco do orçamento mensal. Sem entender os mecanismos de juros e inflação, muitas famílias acabam presas em um ciclo de endividamento para pagar contas de consumo imediato. A ausência de uma cultura de planejamento, aliada à escassez de recursos, retira qualquer capacidade de investimento no futuro ou em bem-estar.

Em suma, não há o que comemorar em viver em um estado "barato" onde a conta teima em não fechar. O foco das políticas públicas e do debate econômico deve sair da superfície dos preços e mergulhar na urgência da elevação da renda. O custo de vida só é verdadeiramente baixo quando permite que o cidadão viva com dignidade e segurança financeira, algo que, infelizmente, ainda é um privilégio distante para a maioria dos cearenses.

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