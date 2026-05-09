A discussão sobre adaptação pedagógica na avaliação de estudantes neurodivergentes no ensino superior ainda é marcada por equívocos, resistências e, muitas vezes, pela falsa ideia de que flexibilizar instrumentos avaliativos compromete o rigor acadêmico. No entanto, do ponto de vista técnico e pedagógico, adaptar não significa facilitar, mas garantir condições equitativas para que diferentes estudantes possam demonstrar suas aprendizagens de forma legítima.

A avaliação, enquanto prática educativa, não pode ser reduzida à aplicação de instrumentos padronizados que desconsideram a diversidade neurocognitiva presente nas salas de aula universitárias. Estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dislexia, entre outras condições, podem apresentar formas distintas de organização do pensamento, processamento de informações e expressão do conhecimento. Ignorar essas especificidades é, na prática, produzir processos avaliativos excludentes e pouco fidedignos.

Sob uma perspectiva contemporânea, a avaliação precisa ser compreendida como um processo contínuo, formativo e diversificado. A adoção de princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) contribui significativamente nesse sentido, ao propor múltiplas formas de representação, ação, expressão e engajamento. Isso se traduz, na prática, na diversificação de instrumentos avaliativos — como provas orais, trabalhos escritos, projetos, portfólios —, na flexibilização de tempo, na adequação da linguagem e na clareza dos critérios de avaliação.

Um dos principais desafios está na mudança de mentalidade docente. Ainda persiste a compreensão de que tratar todos os estudantes de forma igual é sinônimo de justiça, quando, na verdade, a equidade pressupõe reconhecer diferenças e oferecer condições ajustadas às necessidades de cada sujeito. Avaliar de forma inclusiva não diminui a exigência acadêmica, mas qualifica o processo, tornando-o mais preciso e coerente com os objetivos de aprendizagem.

Além disso, a adaptação pedagógica na avaliação exige respaldo institucional, por meio de políticas claras, formação continuada de professores e suporte de equipes multidisciplinares. Não se trata de uma ação isolada do docente, mas de um compromisso coletivo com a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes.

Assim, repensar as práticas avaliativas no ensino superior é um passo fundamental para a construção de uma educação mais justa e inclusiva. Avaliar com equidade é reconhecer que o conhecimento pode ser expresso de diferentes maneiras e que o verdadeiro rigor acadêmico está na capacidade de garantir que todos tenham a oportunidade real de aprender e demonstrar o que sabem.

Ana Virginia Aragão é professora