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Constância é o novo talento: o que o esporte ensina sobre negócios, vida e força feminina

Escrito por
Renata Alencar producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Renata Alencar é maratonista
Legenda: Renata Alencar é maratonista

Em um mundo que valoriza resultados rápidos, a constância se tornou um diferencial silencioso e poderoso. Mais do que talento nato ou grandes ideias, o que sustenta trajetórias consistentes, seja no esporte, nos negócios ou na vida pessoal, é a capacidade de seguir, todos os dias, mesmo quando o entusiasmo diminui. E poucos cenários traduzem isso tão bem quanto as maratonas de corrida. 

Correr uma maratona não é sobre velocidade, é sobre resistência. São meses de preparação, treinos repetitivos, disciplina alimentar e, principalmente, consistência. Cada passo conta, cada treino importa, mesmo aqueles em que o desempenho não é o esperado.

Nos negócios, a lógica é semelhante. Empresas sólidas não são construídas apenas com grandes ideias, mas com execução contínua. É o trabalho diário, muitas vezes invisível, que constrói autoridade, reputação e crescimento sustentável. A constância, nesse contexto, se torna mais relevante do que qualquer pico de produtividade.

Quando olhamos para o crescimento da participação feminina em provas de longa distância, encontramos uma narrativa ainda mais potente. Mulheres têm ocupado, cada vez mais, espaços historicamente desafiadores, e o esporte tem sido um desses territórios de afirmação.

A presença feminina nas maratonas não fala apenas sobre desempenho físico, fala sobre resiliência, gestão emocional e equilíbrio. Características que, não por acaso, são cada vez mais valorizadas também no ambiente corporativo.

A força feminina no esporte é, sobretudo, uma força silenciosa: aquela que persiste mesmo diante de múltiplas jornadas, responsabilidades e expectativas sociais. É a disciplina de acordar cedo para treinar, a coragem de enfrentar limites e a determinação de continuar, mesmo quando o corpo pede pausa.

Renata Alencar é maratonista

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